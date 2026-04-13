Coinbase yöneticisi Tom Duff Gordon OpenAI’ye transfer oldu

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’in uluslararası politika başkan yardımcısı Tom Duff Gordon şirketten ayrıldı. Yaklaşık dört yıl boyunca Coinbase’de görev alan Duff Gordon, yapay zeka alanında faaliyet gösteren OpenAI’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesi politika sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Deneyimli isimden sektör değişikliği

Finans ve kripto politikaları konusundaki uzmanlığıyla bilinen Tom Duff Gordon, Coinbase’teki görevi öncesinde Credit Suisse bünyesinde yaklaşık sekiz buçuk yıl çalıştı. Bankacılık sektöründeki bu deneyiminin ardından Coinbase’e geçen Duff Gordon, şirketin regülasyon politikalarında aktif rol oynadı.

Coinbase’in uluslararası operasyonlarına yön veren isimlerden biri olan Gordon, son dönemde özellikle düzenleyici kuruluşlarla olan iletişim ve politikalarda öne çıkıyordu. Firmadan yapılan açıklamada, Gordon’ın OpenAI bünyesine geçiş yaptığına ve EMEA bölgesinde politika süreçlerinden sorumlu olacağına dikkat çekildi.

OpenAI, yapay zekâ alanında hızlı büyümesini sürdürürken, politika ve regülasyon konularında çabalarını artırıyor. Gordon’ın yeni görevinde, EMEA bölgesinde yapay zekâ regülasyonlarını ve yasa yapıcılarla ilişkileri koordine etmesi bekleniyor.

Kripto regülasyonunda önemli açıklamalar

Kripto para düzenlemeleri konusunda da uzman olarak bilinen Tom Duff Gordon, yakın tarihte İngiltere’deki bankaların yasal ve uyumlu hizmetlere dahi erişiminin sıklıkla engellendiğine işaret etmişti.

Duff Gordon, İngiltere’de Finansal Davranış Otoritesine kayıtlı, düşük dolandırıcılık oranına sahip kripto şirketleriyle daha yüksek riskli operatörler arasında yeterince ayrım yapılmadığını vurguladı. Bu durumun bankalar tarafından milyonlarca müşterinin yasal kripto hizmetlerine ulaşmasının önünde engel oluşturduğunu belirtmişti.

“İngiltere’deki bankaların, Finansal Davranış Otoritesine kayıtlı olan ve dolandırıcılık riski düşük şirketlerle, risk seviyesi yüksek operatörler arasında ayrım yapmaması sebebiyle, milyonlarca kişi yasal ve uyumlu hizmetlere ulaşamıyor.”

Coinbase’deki görev süresi boyunca sık sık kripto regülasyonundaki gelişmelere dair değerlendirmeler yapan Gordon, sektörün yasal belirsizliklerden olumsuz etkilendiğini aktarmıştı.

Gordon’ın ayrılığı, kripto şirketlerinin regülasyon ve politika alanında deneyimli isimlere olan ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu. Aynı zamanda bu durum, sektörler arası geçişlerin giderek yaygınlaştığını da gözler önüne seriyor.

Diğer yandan, OpenAI’nın yapay zekâ politikalarını yönetecek bir ismi bünyesine dahil etmesi, şirketin regülasyon süreçlerine verdiği önemin arttığını gösteriyor.

Sektörde deneyimli bir ismin kripto ekosisteminden yapay zekâya geçişi, iki alandaki mevzuat çalışmalarının yakın zamanda daha çok konuşulacağına işaret ediyor.