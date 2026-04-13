Senato’da kritik stablecoin getirisi anlaşması sonrası Clarity Act oylaması yakın

ABD Başkanlığı’nın dijital varlık danışmanı Patrick Witt, Dijital Varlık Piyasası Açıklık Yasası’nın (Clarity Act) Senato’da ilerlemesi için uzlaşma üzerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bu yasanın temel hedefi, ABD’de dijital varlık piyasasının yasal çerçevesine netlik kazandırmak.

Stablecoin getirisi konusunda uzlaşma adımı

Patrick Witt’in yürüttüğü ve Cumhuriyetçi ile Demokrat senatörlerin dâhil olduğu görüşmelerde, stablecoin getirisi meselesinde ortak payda sağlandığı belirtildi. Özellikle bankacılık sektörünün, stablecoin tutan yatırımcılara bankalardaki mevduat benzeri faiz verilmesinin kendi mevduat tabanlarını olumsuz etkileyeceği endişesi gündeme gelmişti.

Yılın başında Senato Bankacılık Komitesinde tasarının oylamaya sunulması hedeflenirken, bankacıların stablecoin getirisine olan itirazları nedeniyle süreç askıya alınmıştı. Ancak son dönemde yapılan müzakerelerle, stablecoin getirisi konusunda tarafların uzlaştığı aktarıldı.

Patrick Witt, sağlanan uzlaşmanın kalıcı olmasını umduklarını belirtti. Açıklamasına göre, stabilcoin hazırlıkları tamamlandıktan sonra diğer tartışmalı başlıklara odaklanıldı ve birkaçında ciddi ilerlemeler kaydedildi.

Clarity Act ve gündemdeki diğer başlıklar

Clarity Act tasarısında stablecoin getirisi haricinde özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki yasa dışı finansal işlemlerle ilgili koruma önlemleri ve bazı Demokrat senatörlerin, üst düzey devlet yetkililerinin kripto sektörü üzerinden gelir elde etmesini engelleme talepleri de yer alıyor.

Witt, devam eden müzakerelerde hangi başlıkların kesinleştiğini açıklamasa da, stabilcoin üzerindeki yoğun tartışma dışında arka planda önemli ilerleme sağlandığını vurguladı. Son aşamalara geldiklerini ve başlangıçta çözümsüz görülen birçok noktada sona yaklaşıldığını belirtti.

Son olarak, Clarity Act’in Senato Bankacılık Komitesi’nde resmi oturumdan geçmesi gerekiyor. Yasanın devreye girmesi için gerekli sürecin tamamlanması halinde nihai Senato oylamasına taşınabilecek.

Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’ın ekonomi danışmanları, stablecoin’lerin mevduat benzeri getirisinin bankacılık sektörünü risk altına sokmadığını belirten bir rapor yayımladı. Ancak Amerikan Bankacılar Birliği bu görüşe katılmadığını açıkladı ve Başkanlık makamının yaklaşımında hatalar bulunduğunu savundu.

Patrick Witt, banka temsilcilerinin yeni teknolojilerle olan ilişkilerinin bu konudaki görüşler üzerinde etkili olduğunu, daha yakın temas halinde olanların stablecoin’lere daha olumlu yaklaşabildiğini, bazılarının ise tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Patrick Witt, “Tüm bu başlıkların bir zamanlar çözümsüz göründüğüne dikkat çekerek, bugüne kadar varılan ilerlemenin kalan sorunların da aşılabileceğine işaret etti”.

Hazırlanan yasanın ilerleyebilmesi için bankalar ve kripto sektörünün büyük çekişmesine yol açan başlıkların önemli bir kısmında uzlaşma sağlandığı bildiriliyor.

Senato’da alınacak kararların dijital varlık piyasası ve #stablecoin regülasyonları açısından yol gösterici olacağı değerlendiriliyor.