Böylesi bir tek 2008 krizinde olmuştu, kripto paralarda neler oluyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • Küresel enerji fonları geçen hafta 2,1 milyar dolarlık çıkış kaydetti; bu, Temmuz 2024'ten bu yana görülen en yüksek rakam. XLE satışları İran ile anlaşma beklentisinin güçlendiğini gösteriyor.
  • ABD'li yetkili: ABD ile İran arasında görüşmeler hâlâ devam ediyor ve bir anlaşmaya varma yönünde ilerleme kaydediliyor.
  • Köprülenmiş DOT basan saldırganlar DEX'lerde yaptıkları satışla 237 bin dolar kazanç elde etti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Risk iştahı yeniden artıyor ve Pazartesi günü için beklenen güzel haberler biraz gecikmeli de olsa grafikleri toparladı. Bitcoin 72 bin doları aşarken ETH yeniden 2.200 doları kazandı. Kripto paralarda gündem yoğun bugün hem en sıcak konuları ele alacağız hem de 2008 krizinden bugüne görülmemiş gelişmelere göz atacağız.

Kripto yatırımcılarının gündemi

Günün en sıcak konularından biri karşılıksız basılan 1 milyar DOT Coin’di. Ethereum üzerindeki bir Hyperbridge ağ geçidinde cross-chain mesaj doğrulama süreci atlatıldı; bu durum, sahte ISMP/Merkle kanıtlarının tekrar oynatılmasına ve köprülenmiş DOT sözleşmesinin kontrol edilmesine yol açtı. Ethereum ağında 1 milyar wrapped DOT basıldı. DEX üzerinde yapılan satışlarla saldırganlar 237 bin dolar kazanç elde etti. Saldırı, Ethereum üzerindeki Hyperbridge aracılığıyla köprülenen DOT tokenleriyle sınırlı olsa da DOT Coin fiyatını olumsuz etkiledi.

Strategy bugün STRC hisse senedi satışından elde ettiği gelirle 6–12 Nisan 2026 tarihleri arasında 1 milyar dolarlık BTC aldığını açıkladı. 780.897 BTC büyüklüğüne ulaşan rezerv Saylor’un şirketini yeniden gündeme taşıdı.

eCash’in native token’ı XEC token yakımı ve borsa listelemeleri nedeniyle gündemde. BitMart, XEC’yi kısa bir süre listeledi, iddialara göre 20.000 dolarlık bir ücret talep etti ve ardından listelemeyi askıya aldı.

JA_Maartun Coinbase Premium’daki toparlanma nedeniyle long pozisyona geçtiğini açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada ABD’li yetkili anlaşma yolunda ilerlediklerini söyledi. ABD piyasa açılışından bu yana olumlu haberler yağmaya devam ediyor. İran’dan henüz kayda değer bir cevap görmedik.

Mister Crypto takma isimli analist ise geçmişteki ayı piyasası dönemlerini karşılaştırıp dip noktasının artık gelmek üzere olduğunu yazdı. Yani piyasalar toparlanma evresine doğru ilerliyor.

2008 krizinden bugüne ilk

Küresel enerji fonları geçen hafta 2,1 milyar dolarlık çıkış kaydetti; bu, Temmuz 2024’ten bu yana görülen en yüksek rakam. Bu gelişme, enerji fonlarının önceki 3 hafta içinde toplamda rekor düzeyde 13,5 milyar dolarlık giriş çekmesinin ardından yaşandı. Sonuç olarak, 4 haftalık ortalama giriş tutarı 1,0 milyar dolar ile hâlâ yüksek seviyede seyrediyor ve son 2 yılın en yüksek rakamına yakın. Enteresan olan ABD Enerji Sektörü ETF’si XLE, Çarşamba günü 1,0 milyar dolarlık çıkış yaşadı; bu, son 14 yılın en büyük rakamı.

2008 krizinde günlük rekor 1,8 milyar dolardı. Peki bu ne anlama geliyor? Yatırımcılar kar realize ediyor yani bu gerilimin artık anlaşmayla noktalanmasına duydukları inanç tatmin edici seviyelere geldi. Kripto paralar için oldukça olumlu bir haber.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
