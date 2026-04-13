Sec’den yeni adım, kendi cüzdanına kripto al-satına doğrudan onay geldi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kendi cüzdanları aracılığıyla kripto menkul kıymet işlemleri yapmak isteyen kullanıcılara yönelik arayüz yazılımlarının, komisyoncu olarak kayda alınmasının gerekmeyeceğini açıkladı.

Kendi cüzdanına işlem, yasal tanım dışında tutuldu

Yayınlanan güncel personel açıklamasında, kripto alanı için kalıcı kurallar hazırlanırken sektörün ilerleyebilmesi adına geçici yol gösterici ilkeler paylaşıldı.

Açıklamada, kişiler kendi cüzdanlarını kullanıp, arayüz sağlayan yazılımlar üzerinden menkul kıymet niteliğindeki dijital varlıkların alış-satışını gerçekleştirdiklerinde, bu yazılım ya da sitelerin SEC’in komisyoncu-dealer (broker-dealer) tanımına girmeyeceği belirtildi.

Son dönemde düzenleyici kurumun pozisyonuyla uyumlu şekilde, yazılım geliştiricilerin sadece arayüz oluşturması durumunda yükümlülük altına girmeyebilecekleri vurgulandı.

Ayrıca, geliştiriciler için hazırlanmış bir kontrol listesi ile hangi koşullarda düzenleyici kapsama girmeyecekleri netleştirildi. Örneğin, arayüzün kullanıcıya belirli bir kripto varlık işlemi teklif etmemesi veya herhangi bir yatırım tavsiyesi sağlamaması gibi noktalar esas alındı.

Arayüz kapsamı ve düzenleyici sınırlar

SEC, kendi cüzdanı üzerinden işlem yapmayı kolaylaştıran arayüzlerin finansman sunması, yatırım tavsiyesinde bulunması, kullanıcı varlıklarını yönetmesi ya da işlemleri doğrudan gerçekleştirmesi gibi işlevler göstermesi halinde, bu yazılımların artık kurumun denetim alanı dışında kalamayacağını aktardı.

Yapılan açıklamada, personelin yeni görüş sunmasının, Komisyon’un kripto varlık menkul kıymetleriyle ilgili çeşitli düzenleyici konuları değerlendirmeye devam ettiği bir dönemde, geçici adım olarak hazırlandığı ifade edildi.

Jimmy Donald Trump yönetiminde, yürütme yetkilerinin dostane kripto düzenlemeleri için yol açması istenmiş ve SEC’in önceki dirençli tavrı değişmişti.

Bu süreçte, SEC’in, çeşitli dijital varlıkların menkul kıymet kabul edilmeyeceği, ya da gözetim zorunluluğu doğurmayacağı yönünde birtakım geçici açıklamalar yaptığı görülmüştü.

Ancak bu tarz personel bildirilerinin, kapsamlı ve kalıcı bir düzenleme etkisi taşımadığı, tam teşekküllü kurallar kadar bağlayıcılık getirmediği de başka bir noktada altı çizilmiş oldu.

Bu arada, SEC Başkanı Paul Atkins’in liderliğindeki kurum, kapsamlı yeni kripto kurallarını hazırlama aşamasına yaklaşıldığını duyurdu.

ABD Senatosu’nun kriptoyla ilgili “Clarity Act” yasası üzerinde çalışmasına paralel, SEC de geçici önlemlerle piyasaya daha fazla yasal netlik kazandırma çabalarını sürdürüyor.

“Personelin görüşleri, Komisyon’un kripto varlık menkul kıymet işlerine dair düzenleyici sorunlar ve gelen geri bildirimler üzerinde çalışmaya devam ettiği sırada, geçici bir adım olarak sunuluyor,” ifadelerine raporda yer verildi.