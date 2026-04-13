Kayıt Banner
Kripto Para

Umutlar tekrar artıyor ve kripto paralar için on-chain alarmlar yanmaya başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: İran nükleer silah yapmayacağına söz vermezse, anlaşma olmaz.
  • The Atlantic, Tahran'daki kaynaklara dayanarak, İran ile ABD arasındaki bir sonraki doğrudan görüşmelerin Perşembe günü İslamabad'da yapılacağını bildirdi.
  • Coinbase Premium tekrar yeşile döndü bu sefer yükseliş kalıcı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Hafta sonu İran müzakerelerine dair iyi şeyler duymasak ya ABD piyasalarının açılmasıyla olumlu haberler pompalanmaya başladı. İsrail kaynakları gerilimi tekrar tırmandırmadan önce Trump’ın bir görüşme daha istediğini söylüyor. Üstelik bazı başka gelişmeler daha var. Peki kripto paralar için on-chain alarmlar ne diyor?

İçindekiler
1 ABD ve İran
2 Kripto para sinyali

ABD ve İran

Yazı hazırlandığı sırada Trump açıklamalar yapıyor ve öncesinde İran konulu birçok önemli haber servis edildi. Axios ABD’li yetkiliye dayandırdığı son raporunda ABD ile İran arasında görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşma yolunda ilerlendiğini yazdı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazından dün 34 geminin geçtiğini bunun kapanmadan bugüne en büyük rakam olduğunu söyledi.

Devam eden açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Başkan Yardımcısı Vance İran müzakereleri konusunda iyi bir iş çıkardı. İran müzakerelerindeki pürüz nükleer meseleydi.

Karşı taraf bizi aradı ve bir anlaşma yapmak için çok istekli. Bence İran artık nükleer konuda anlaşmaya varacak. Nükleer malzemeleri geri alacağız. İran nükleer silah yapmamayı kabul etmezse, anlaşma olmaz.

Petrol yüklemek için birçok gemi ABD’ye doğru yola çıktı. İran dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindiremez.

Bu sabah İran’dan arandık, anlaşma yapmak istiyorlar. Tankerler ABD’ye ulaşmadan İran meselesini çözebiliriz.

Abluka için diğer ülkeler yardım teklifinde bulundu. Abluka başladı.

(Hürmüz konusunda yardım edecek ülkeler hakkında) Ayrıntılar yarın açıklanacak. Şu anda İran hiçbir iş yapmıyor. Bu durumu böyle tutacağız. Çin ile iyi ilişkilerimiz var. Çin Devlet Başkanı Xi bu sorunun çözülmesini istiyor.”

The Atlantic, Tahran’daki kaynaklara dayanarak, İran ile ABD arasındaki bir sonraki doğrudan görüşmelerin Perşembe günü İslamabad’da yapılacağını bildirdi.

Kripto para sinyali

Trump tam da risk piyasalarının istediği şeyleri söylüyor ve eğer İran’dan yalanlama gelmezse anlaşma mümkün. BTC yazı hazırlandığı sırada 72 bin doların üzerinde. Bu yükselişin bir sebebi de artık ABD yatırımcılarının yeniden alıcı pozisyonuna geçmeye başlaması. Bu oldukça önemli.

On-chain analist Maartunn Coinbase Premium’un tekrar yeşile dönmesinden övgüyle bahsediyor. Uzun süredir ABD yatırımcıları iştahsız olduğu için yükselişler kısa soluklu oluyordu ancak bu yükseliş diğerlerinden farklı olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Böylesi bir tek 2008 krizinde olmuştu, kripto paralarda neler oluyor?

Kraken’da 2.000 hesap erişimi sonrası şantaj girişimi: Fonlar güvende

Usdc’ye eleştiri büyüyor, 420 milyon dolarlık yasa dışı fon iddiası gündemde

Bitcoin 70.500 dolardan döndü, 72.100 dolara sert yükseldi

ClearBank, MiCA onayıyla euro ve dolar sabit coinlerini başlatıyor

Bitmine 4,87 milyon ETH ile kurumsal rekor kırdı, hedefin yüzde 81’i tamamlandı

Büyük XRP transferi: 89 milyon dolarlık hareket Coinbase’i hedef aldı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kraken’da 2.000 hesap erişimi sonrası şantaj girişimi: Fonlar güvende
Bir Sonraki Yazı Sec’den yeni adım, kendi cüzdanına kripto al-satına doğrudan onay geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Böylesi bir tek 2008 krizinde olmuştu, kripto paralarda neler oluyor?
Kripto Para
Sec’den yeni adım, kendi cüzdanına kripto al-satına doğrudan onay geldi
Kripto Para Hukuku
Kraken’da 2.000 hesap erişimi sonrası şantaj girişimi: Fonlar güvende
Güvenlik Kripto Para
Senato’da kritik stablecoin getirisi tartışması, 2 trilyon dolarlık pazar uyarısı
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Usdc’ye eleştiri büyüyor, 420 milyon dolarlık yasa dışı fon iddiası gündemde
Kripto Para STABILCOIN
Lost your password?