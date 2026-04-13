Umutlar tekrar artıyor ve kripto paralar için on-chain alarmlar yanmaya başladı

Hafta sonu İran müzakerelerine dair iyi şeyler duymasak ya ABD piyasalarının açılmasıyla olumlu haberler pompalanmaya başladı. İsrail kaynakları gerilimi tekrar tırmandırmadan önce Trump’ın bir görüşme daha istediğini söylüyor. Üstelik bazı başka gelişmeler daha var. Peki kripto paralar için on-chain alarmlar ne diyor?

ABD ve İran

Yazı hazırlandığı sırada Trump açıklamalar yapıyor ve öncesinde İran konulu birçok önemli haber servis edildi. Axios ABD’li yetkiliye dayandırdığı son raporunda ABD ile İran arasında görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşma yolunda ilerlendiğini yazdı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazından dün 34 geminin geçtiğini bunun kapanmadan bugüne en büyük rakam olduğunu söyledi.

Devam eden açıklamalarının önemli satırbaşları şöyle;

“Başkan Yardımcısı Vance İran müzakereleri konusunda iyi bir iş çıkardı. İran müzakerelerindeki pürüz nükleer meseleydi. Karşı taraf bizi aradı ve bir anlaşma yapmak için çok istekli. Bence İran artık nükleer konuda anlaşmaya varacak. Nükleer malzemeleri geri alacağız. İran nükleer silah yapmamayı kabul etmezse, anlaşma olmaz. Petrol yüklemek için birçok gemi ABD’ye doğru yola çıktı. İran dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindiremez. Bu sabah İran’dan arandık, anlaşma yapmak istiyorlar. Tankerler ABD’ye ulaşmadan İran meselesini çözebiliriz. Abluka için diğer ülkeler yardım teklifinde bulundu. Abluka başladı. (Hürmüz konusunda yardım edecek ülkeler hakkında) Ayrıntılar yarın açıklanacak. Şu anda İran hiçbir iş yapmıyor. Bu durumu böyle tutacağız. Çin ile iyi ilişkilerimiz var. Çin Devlet Başkanı Xi bu sorunun çözülmesini istiyor.”

The Atlantic, Tahran’daki kaynaklara dayanarak, İran ile ABD arasındaki bir sonraki doğrudan görüşmelerin Perşembe günü İslamabad’da yapılacağını bildirdi.

Kripto para sinyali

Trump tam da risk piyasalarının istediği şeyleri söylüyor ve eğer İran’dan yalanlama gelmezse anlaşma mümkün. BTC yazı hazırlandığı sırada 72 bin doların üzerinde. Bu yükselişin bir sebebi de artık ABD yatırımcılarının yeniden alıcı pozisyonuna geçmeye başlaması. Bu oldukça önemli.

On-chain analist Maartunn Coinbase Premium’un tekrar yeşile dönmesinden övgüyle bahsediyor. Uzun süredir ABD yatırımcıları iştahsız olduğu için yükselişler kısa soluklu oluyordu ancak bu yükseliş diğerlerinden farklı olabilir.