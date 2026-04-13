RAVE 7 günde %5.600 artışla ilk 50’ye girdi, kısa sürede devasa yükseliş tartışma yarattı

  • 🚨 RAVE, 7 günde %5.600 yükselişle ilk 50 kripto para arasına tırmandı.
  • Web3 müzik projesi olarak anılan RaveDAO’nun token’ı yoğun ilgi gördü.
  • 🪙 Token arzının %90’ı üç cüzdanda; likidite ve fiyat oynaklığı tartışılıyor.
  • Kritik veri: Dolaşımdaki RAVE arzı sadece %24.
RaveDAO’nun yerel token’ı RAVE, son bir ayda %6.000’in üzerinde artış göstererek yılın en dikkat çekici çıkışlarından birine imza attı. Geçen 24 saatte %198’lik bir yükseliş yaşanırken, yedi gün içinde fiyatı 0,25 dolardan 14 doların üstüne çıkarak piyasa değerine göre ilk 50 kripto para arasına adını yazdırdı.

Çıkışın arkasındaki proje ve iddialar

RaveDAO, kendisini Web3 odaklı bir müzik protokolü olarak tanıtıyor ve elektronik dans müziği kültürüyle blokzincir teknolojisini bir araya getirme iddiasında bulunuyor. Proje, zincir üstü biletlendirme, etkinliklerde kripto ile ödeme ve gerçek dünyadaki etkinlik gelirlerine dayalı staking gibi çeşitli kullanım alanları sunuyor.

Platformun Binance ve OKX gibi sektörün önde gelen şirketleriyle ortaklık kurduğu belirtiliyor, ayrıca birkaç milyon doları bulan gelir açıkladı. Bu açıklamalar, token’ın yükselişine “gerçek fayda” anlatısı kazandırdı.

Ancak proje ekibiyle ilişkilendirilen bazı büyük cüzdanların kontrolündeki token miktarı ile ilgili şüpheler, son yükselişi gölgeleyen bir unsur oldu.

Likidite riski ve fiyat manipülasyonu tartışmaları

Blokzincir verilerine göre, toplam RAVE arzının yalnızca %24’ü dolaşımda bulunurken, geri kalan büyük kısmı az sayıda cüzdan tarafından tutuluyor. Proje ekibiyle bağlantılı üç cüzdanın toplam arzın yaklaşık %90’ını kontrol ettiği ve ilk on cüzdanda bu oranının %98’i geçtiği ortaya çıktı.

Bu konsantrasyonun fiyat hareketlerinde sert dalgalanmalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Rally öncesinde, proje ile bağlantılı cüzdanlardan milyonlarca RAVE’in sessizce borsalara aktarıldığı tespit edildi. Bu transferlerle fiyat hâlâ 0,50 doların altındaydı.

Birkaç saat içinde coin’in işlem hacmi hızla arttı, türev piyasalarda açık pozisyon 200 milyon doların üzerine çıktı ve günlük işlem hacmi token’ın piyasa değerine yaklaştı. O dönemde piyasada çoğunlukla aşağı yönlü pozisyonlar vardı.

Sert yükselişle beraber kısa pozisyon açan yatırımcıların pozisyonları hızlıca tasfiye oldu ve milyonlarca dolarlık zarar kaydedildi. Fiyat artışını tetikleyen en büyük unsur, bu birleşik short squeeze ve düşük likidite olarak öne çıktı.

RAVE’de görülen benzeri fiyat artışları organik alımlardan ziyade, sınırlı miktarda likidite ve yoğun token konsantrasyonunun etkisiyle şiddetlenen dalgalanmalar olarak öne çıkıyor.

Bu gelişme, kripto para dünyasında son dönemde yaşanan güven sorunları, bazı diğer projelerdeki manipülasyon olayları ve hızlı fiyat hareketlerine dair endişelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. RAVE’in bu denli hızlı ve hacimli yükselişi, piyasadaki spekülatif davranışların hâlâ etkili olduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
