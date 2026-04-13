Ethereum kritik dirençte, 2.350 dolar sınavı yatırımcıları bekliyor

Ethereum fiyatı, önemli direnç seviyelerinin test edildiği bir döneme girdi. Son piyasadaki hareketler, hem alıcıların hem de satıcıların etkinliğini artırırken, kısa vadeli dalgalanmalar dikkat çekiyor. An itibarıyla Ethereum 2.194 dolar civarında işlem görerek, yakın geçmişteki destek seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor ve yukarı yönlü hamlelerde kilit arz bölgelerini zorluyor.

Arz duvarı ve kritik bölgeler

Ethereum piyasasında son günlerde ilk satış baskısı aşılmış ve fiyat 2.200 dolar bandını yeniden kazanmış durumda. CW8900 tarafından paylaşılan piyasa analizlerine göre, özellikle 2.150–2.180 dolar aralığında alıcılar aktif şekilde destek sağlamış görünüyor.

Bununla birlikte, 2.275–2.350 dolar aralığında yoğun bir arz duvarı yatırımcıların önünde duruyor. Bu bölge daha önce de yukarı yönlü atakları sınırlamış ve an itibarıyla bir sonraki yükseliş için kritik eşik olarak öne çıkıyor. Fiyat bu seviyeye yaklaşırken yükselişler yavaşlamakta, likiditenin aşamalı olarak emildiği bir piyasa tablosu oluşmakta.

Fiyatın 2.275 doların üzerinde kalıcılık göstermesi halinde, 2.320–2.350 dolar arasına taşan yeni bir denge arayışı gündeme geliyor. Ancak bu bölge geçilemezse, Ethereum’un yeniden 2.150–2.180 dolar desteğine çekilmesi bekleniyor. Olası bir düşüşte, bu bölge kısa vadede belirleyici rol oynayacaktır.

Kısa vadeli yapıda zayıf sinyaller ve olası senaryolar

Fiyat hareketleri geçmişteki yapıları tekrarlayan bir görüntü sunuyor; özellikle direnç hattında yaşanan kısa süreli yükselişleri sert retler takip ediyor. Ted Pillows’un analizine göre, Ethereum yine 2.300–2.350 dolar aralığında ilerliyor; son girişimlerde bu seviyelerden düşüşler yaşanmıştı.

Mevcut yükselişte de, yukarı yönlü sert bir ivme gözlemlenmemekte ve fiyatın bu bölgede tutunmakta zorlandığı görülüyor. Önceki düşüş öncesinde olduğu gibi, alıcıların gücünde azalma sinyalleri mevcut. 2.350 dolar üstü kalıcılık sağlanamadığı müddetçe, kısa vadeli yapı aşağı yönlü yeni bir hareketin habercisi olma potansiyeli taşıyor.

Eğer mevcut yapı tekrarlanırsa, önce 2.000 dolar, sonrasında ise 1.800 dolar bölgesi potansiyel destek olarak izlenebilir. Yalnızca 2.350 dolar üzeri net bir kapanış, düşüş eğilimini sonlandırabilir.

Daha geniş zaman diliminden bakıldığında ise, Ethereum’un halen büyük bir yatay bant içindeki seyrini sürdürdüğü görülüyor. Ali Charts’ın paylaştığı analizde, uzun vadeli destek noktaları olarak 1.550 ve 1.070 dolar seviyeleri öne çıkartılıyor; bu bölgeler tarihsel olarak fiyatın dengelendiği noktalar arasında yer alıyor.

Buna karşılık, kısa vadede direnç bölgelerine yapılan yükselişlerin ardından piyasada yeniden zayıflama yaşanabiliyor. Ethereum, güçlü bir toparlanma evresine geçmeden önce bir miktar daha aşağı hareket sergileyebilir. Bu nedenle, alıcıların kontrolü tam anlamıyla ele geçirmesi için yüksek direnç noktalarının aşılması gerekecek.

Fundamental dinamiklerde ise Ethereum ağı, özellikle staking alanındaki büyüme ile dikkat çekiyor. Cointelegraph tarafından aktarılan güncel verilere göre, Gate gibi platformlarda 176.500’den fazla ETH stake ediliyor ve ortalama yıllık getiri %4,11 seviyesinde. Stake edilen miktarın artması, dolaşımdaki ETH arzını daraltarak fiyat üzerinde olumlu etkiler oluşturabiliyor.

Her geçen gün daha fazla ETH’in kilitlenmesi, piyasadaki arzı kısıtlayan yapısal bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu eğilim sürdükçe, talepte belirgin bir artış yaşanmasa dahi fiyatın yukarı yönlü destek bulması muhtemel görünüyor.

Kısa vadede ise, fiyat henüz 2.275–2.350 dolar arasındaki direnç bloğunu tam olarak aşabilmiş değil. Alıcılar piyasada kalmaya devam ederken, güçlü bir yukarı hareketin tetikleyicisi henüz netleşmiş değil.

Son 24 saatte %2,94 gerileyen Ethereum, 2.194 dolar seviyesinde işlem görüyor. Destek bölgesinin korunması, yakın dönemdeki fiyat yapısı açısından önem taşıyor. 2.350 doların üzerine çıkılması, alıcıların yeniden öne çıkmasını sağlarken, aksi durumda fiyatın 2.000–1.850 dolar aralığına yönelme riskinin devam ettiği görülüyor.