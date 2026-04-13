Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP fiyatı 1,27 dolar desteğinde kritik test, yükseliş beklentisi güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP fiyatı 1,27 dolar desteğinde kritik sınav verdi.
  • Kısa vadede 1,28-1,38 dolar arasında dalgalandı, net bir kırılım gelmedi.
  • 🔎 Derin düşüş riski varken, uzun vadede teknik analizde 8-27 dolar hedefi öne çıkıyor.
  • 📈 Binance vadeli işlemlerde yaklaşık 18 milyon dolar net uzun pozisyon açıldı.
  • En net sinyal: #XRP teknik açıdan yol ayrımında.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında #XRP, hareketli günlerin ardından 1,27 dolar seviyesindeki kilit desteği yeniden test ederek kısa vadede yön arayışını sürdürüyor. Kısa vadede oluşan alçalan kanal ve çok yıllık trend çizgisi, yatırımcılar için dikkatle izleniyor.

İçindekiler
1 Kısa Vadeli Görünüm ve Teknik Düzeyler
2 Uzun Vadeli Trend ve Olası Senaryolar
3 Vadeli İşlem Piyasası ve Piyasa Katılımı
4 Makro Gelişmeler ve Piyasa Beklentisi

Kısa Vadeli Görünüm ve Teknik Düzeyler

Son günlerde #XRP fiyatı, 1,28 ila 1,38 dolar aralığında yatay bir bantta dalgalanmayı sürdürdü. 1,27 dolar bölgesi, alıcıların yeniden aktif olduğu önemli bir destek noktası konumunda. Kısa vadede, sürekli olarak bu seviyeden toparlanma denemeleri görüldü; buna karşın yukarıda direnç bölgesinden gelen satışlarla yukarı hareketler sınırlı kaldı.

Fiyat hareketine bakıldığında, saatlik ve dört saatlik grafikte alçalan kanal formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyonun alt çizgisinde işlem gören #XRP, bir süreliğine yatay seyrini korudu. Bazı teknik göstergeler, kısa vadede momentumun zayıfladığına işaret ediyor ve henüz net bir kırılım yaşanmadı.

Yazı sırasında #XRP yaklaşık 1,33 dolardan el değiştirerek son 24 saatte yüzde 0,26 yükseliş kaydetti. Şimdilik piyasada temkinli hava korunuyor ve yeni bir rallinin başlaması için 2,40 dolar üzerindeki direnç hattının aşılması gerekiyor.

Uzun Vadeli Trend ve Olası Senaryolar

Teknik analistler, #XRP’nin çok yıllık yükselen trend çizgisine yeniden yaklaştığına dikkat çekiyor. Tarihsel olarak bu çizginin korunması, fiyatın yukarı yönlü büyük hareketler aldığı dönemlerin öncesine denk geldi. Mevcut süreç, 2025 yılındaki hızlanma sonrası kritik üçüncü test olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş tecrübeler, bu tür testlerin ardından yüzde 80’i aşan düzeltmelerin olabileceğini gösterirken, güçlü destek korunduğu sürece fiyatın yeniden yükselişe geçmesi ihtimali de masada duruyor. Uzun vadeli öngörülere göre, fiyatın 8 ila 27 dolar arasındaki hedef bölgelerine ulaşabileceği teknik olarak iddia ediliyor ancak bu tür hedefler için piyasanın genel eğilimi ve makro verilerin desteği şart.

Konut, #XRP’nin uzun vadeli grafiğinde 33, 44 ve 111 günlük üstel hareketli ortalamalar da “Hidden EMA Trinity” adı verilen göstergeye göre izleniyor. Yıllardır devam eden döngüsel yapı, fiyatın ana trendinin devam ettiğine işaret ediyor. Bununla birlikte, geçmişte benzer projeksiyonların hemen gerçekleşmediği de gözlemlenmişti.

Vadeli İşlem Piyasası ve Piyasa Katılımı

Binance borsasındaki vadeli işlem verileri, uzun pozisyonlarda son günlerde artış yaşandığını gösterdi. Yaklaşık 18 milyon dolarlık net uzun yönlü pozisyon açılması, piyasa beklentisinin yükselişe dönebileceğine yönelik bir işaret olarak yorumlanıyor.

Bir analizde, artan pozisyon ve yatırımcı ilgisinin “yukarı yönlü momentumda canlanmaya” işaret ettiği, ancak nihai trend değişiminin spot piyasalardan gelecek asıl talebe bağlı olacağı vurgulanıyor.

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, #XRP üzerinde yapılan teknik değerlendirmeler kararsızlığın sürdüğünü, büyük bir yön için destek ya da direnç bölgelerinin geçilmesini gerektirdiğini gösteriyor.

Makro Gelişmeler ve Piyasa Beklentisi

#XRP fiyat yapısı, sınır ötesi ödemeler, likidite çözümleri ve düzenleyici gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile süregelen dava, ETF söylentileri ve büyük kurumsal yatırımlar, piyasadaki uzun vadeli bakış açısını etkiliyor.

Küresel bankacılık sisteminin blokzincir tabanlı yeni çözümleri denemesi, #XRP’yi likidite ve işlem verimliliği alanında ön plana çıkarıyor. Ancak nihai değerleme açısından düzenleyici süreçler ile benimseme zamanlaması önemini koruyor.

Sonuç olarak, piyasa şimdilik bir yön arayışında. Hangi tarafta kalıcı bir kırılım yaşanacağı, önümüzdeki dönemde hem kısa hem de uzun vadeli stratejiler için belirleyici olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum kritik dirençte, 2.350 dolar sınavı yatırımcıları bekliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?