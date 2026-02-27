Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Cihazınızı Toplayın ve Gidin! Minnesota’dan Kripto Para Devlerine Şok Karar

Özet

  • Minnesota HF3642 tasarısıyla tüm kripto para ATM'lerinin kurulumunu ve işletilmesini yasaklıyor.
  • Mevcut lisanslama limit ve iade kurallarını içeren tüm eyalet yasaları yürürlükten kalkıyor.
  • Eyalet genelinde kripto para kiosku işletmeciliği tamamen yasadışı statüsüne geçiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Minnesota eyalet meclisindeki hukukçular, kripto para dünyasını sarsacak radikal bir adımı oylamaya sunarak kripto para terminali işletmeciliğine kapıları tamamen kapatmaya hazırlanıyor. 2025–2026 yasama döneminde gündeme gelen HF3642 numaralı yasa tasarısı, eyalet genelindeki tüm kripto ATM’lerinin faaliyetlerini yasaklayarak bu cihazların fiziksel varlığını yasadışı ilan etmeyi hedefliyor. Finansal ekosistemde büyük yankı uyandıran bu girişim kripto paralara erişim sağlayan fiziksel noktaların Minnesota topraklarından tamamen silinmesi anlamına geliyor.

İçindekiler
1 Kripto ATM Döneminin Sonu Yaklaşıyor
2 Mevcut Düzenlemelerin Tasfiyesi ve Sektörel Sonuçlar

Kripto ATM Döneminin Sonu Yaklaşıyor

Minnesota’da hazırlanan HF3642 sayılı yasa tasarısı, eyalet sınırları içerisinde kripto para kiosku işleten veya bu cihazları yerleştiren herkesi doğrudan hedef alıyor. Tasarı yasalaştığı takdirde, Minnesota’da herhangi bir şahsın veya kurumun sanal para otomatı kurması tamamen engellenecek. Mevcut durumda belirli kurallar dahilinde yürütülen bu ticari faaliyetler, yeni yasal düzenleme ile birlikte suç kapsamına alınma riskiyle karşı karşıya kalacak. Kanun koyucular, bu sert hamle ile eyaletin finansal haritasından kripto para terminallerini birer birer temizlemeyi planlıyor.

Hukuki sürecin en dikkat çekici yanı ise sadece yeni yasaklar getirmekle kalmayıp, mevcut tüm denetim mekanizmalarını da ortadan kaldırmasıdır. Bugüne kadar kripto ATM sektörünü disipline eden lisanslama süreçleri, şeffaflık sağlayan açıklama yükümlülükleri ve işlem limitleri gibi düzenlemeler tamamen yürürlükten kaldırılacak. Eyalet yönetimi, sektörü regüle etmek yerine, bu ticaret kolunu Minnesota finansal ikliminden tamamen söküp atmayı tercih ediyor. Yatırımcıların ve işletmecilerin alışık olduğu uyumluluk gereklilikleri, sektörün kendisiyle birlikte tarihe karışacak.

Mevcut Düzenlemelerin Tasfiyesi ve Sektörel Sonuçlar

Tasarı, kripto para işlemlerinde tüketiciyi korumayı amaçlayan iade süreçlerini ve uyumluluk standartlarını yöneten güncel mevzuatı da feshediyor. Bu durum, Minnesota’nın kripto para kioskları konusunda geri adım atmayacağını ve denetimli bir piyasa yerine “sıfır tolerans” politikasını benimsediğini gösteriyor. Kiosk operasyonlarının durdurulması, hem bu cihazlara yatırım yapan şirketleri hem de kripto paralarını fiziksel noktalar üzerinden yöneten kullanıcıları doğrudan etkileyecek bir dönüşümü tetikliyor.

Söz konusu yasal hamle, kripto para dünyasının geleneksel finans sistemine entegrasyon çabalarına karşı Minnesota cephesinden gelen en sert yanıt olarak değerlendiriliyor. Lisans iptalleri ve faaliyet yasakları, bölgedeki teknolojik altyapının fiziksel ayağını felç etmeye yetecek bir güce sahip görünüyor. Mevcut yasaların yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, eyalette kripto ATM’si işletmek için yasal bir zemin kalmayacak ve bu cihazlar hukuk nezdinde “istenmeyen varlık” ilan edilecek. Tasarının yasama organından geçmesi halinde, Minnesota kripto para terminalleri için yasaklı bölge haline gelecek.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
