Bitcoin Fiyatında Dip Tartışması: Tarihsel Gösterge Henüz Tetiklenmedi

Bitcoin’in fiyatı, yazı sırasında 66.000 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte yüzde 3 düşüş gösterdi. Piyasada, bu seviyenin “makro dip” olup olmadığıyla ilgili tartışmalar öne çıkıyor. Kripto para analizleriyle tanınan EGRAG CRYPTO, tarihsel teknik yapının fiyatın henüz kesin bir dip oluşturduğunu göstermediğine işaret ediyor.

Kısa Vadeli Fiyat Yapısı ve Kritik Bölgeler

Kısa vadede, Bitcoin’in iki saatlik grafikte 65.600 ile 65.800 dolar arasındaki önemli bir destek bölgesinde işlem gördüğü belirtiliyor. Bu bandın son dönemde test edilen 63.000-63.200 dolar aralığındaki diplerden gelen tepkiyle güçlendiği aktarılıyor. Aynı dönemde başlayan yükseliş hareketi, fiyatı kısa süreliğine 69.000 dolar civarına taşıdı. Ancak hacimdeki artışa rağmen, yukarı yönlü hareketin devamı henüz yeterli ivmeyi göstermiyor.

Hareketli Ortalama Modeli ve Tarihsel Döngü

EGRAG CRYPTO’nun analizinde, fiyat hareketlerinin geçmiş üç büyük döngüdeki (2015, 2018 ve 2022) makro dip seviyeleriyle benzerliğine dikkat çekiliyor. Bu dönemlerde, iki farklı hareketli ortalamanın (biri kısa, diğeri uzun vadeli) birbirini aşağı yönde kesmesiyle birlikte piyasanın dip yaptığı ve akabinde güçlü yükselişlerin başladığı görülüyor. Şu anda ise bu teknik kesişmenin henüz gerçekleşmediğinin altı çizildi. Bu model temel alındığında, söz konusu göstergenin görünmemesi nedeniyle makro dip için kesin onaydan söz edilemiyor.

Kısa Vadeli Toparlanma ile Makro Onayın Ayrışması

Son fiyat hareketleri, kısa sürede dar bir aralıkta yatay seyir ve volatilite sonrası dengelenme sinyalleri verse de, makro ölçekte önceki döngülerde dip sürecini ortaya koyan ana teknik işaretlerin eksikliği dikkat çekiyor. Tartışmanın da kırılma noktasını, bu döngünün geçmişe benzer biçimde mi yoksa farklı bir şekilde mi ilerleyeceği oluşturuyor.

Teknik açıdan bakıldığında, 65.600 dolarlık destek bölgesinin korunması hâlinde fiyatın 67.200 dolardaki kısa vadeli direnç noktasına yeniden yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Bu seviyenin yukarı yönlü aşılması halinde 69.000–69.200 dolar aralığında daha güçlü bir direnç hattı ön plana çıkıyor. Fiyatın bu bandı kalıcı şekilde geçmesi, piyasanın sıkışmadan kurtulup yukarı yönde hareket potansiyelini artırabilir.

Aksine, 65.600 doların altına sarkılması hâlinde ise aşağıda ilk referans noktasının 64.800 dolar olacağı, ardından 63.000 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceği belirtiliyor. Bu seviyeler geçmişte güçlü alıcı ilgisinin başladığı noktalar olarak öne çıkıyor. 63.000 doların belirgin şekilde kaybedilmesi, mevcut kısa vadeli toparlanma görünümüne zarar verebilir.

Son olarak, mevcut fiyat hareketinin kısa vadede belirli bir aralıkta sıkıştığı, ancak tarihsel anlamda net bir dip onayının henüz oluşmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle, fiyatın izlediği seyirle ilgili farklı zaman dilimlerinden beslenen iki ayrı yorum öne çıkıyor: Bir yanda kısa vadeli toparlanma sinyalleri, diğer yanda ise uzun vadeli teknik modelin tam olarak tamamlanmamış olması.