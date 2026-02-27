ABD Spot Bitcoin ETF’lerinde Kısa Sürede Büyük Miktarda Net Giriş

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, son üç işlem gününde toplamda 1 milyar doların üzerinde net giriş kaydederek son haftalardaki çıkış trendini tersine çevirdi. Bu gelişme, kripto para piyasasında yatırımcı algısında belirgin bir değişime işaret ediyor.

Son Dönemdeki Hareketlilik ve Yatırımcı Tutumu

Verilere göre, 11 spot Bitcoin ETF’si salı ile perşembe günleri arasında toplam 1,02 milyar dolarlık bir artış yaşadı. Yalnızca çarşamba günü 506,5 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu süreçte Bitcoin fiyatı, kısa vadeli zirvesinin altında seyrederken yatırımcıların düşüş sırasında alım yapmayı tercih ettiği gözlendi.

Başlıca Fonlarda Denge ve Öne Çıkan Akışlar

Bu toparlanma, arka arkaya gelen beş haftalık çıkış dönemini ve özellikle ocak ayının son iki haftasında yaşanan 2,82 milyar dolarlık net çıkışı takip etti. IBIT adıyla bilinen BlackRock tarafından yönetilen fon perşembe günü tek başına 275,8 milyon dolarlık giriş sağladı. Fidelity’nin FBTC ve ARK 21Shares’in ARKB fonlarında küçük çaplı çıkışlar yaşansa da, Bitwise’ın BITB fonu ile Grayscale’in BTC fonundaki artışlar toplam net akışı pozitife çevirdi.

BlackRock, finans piyasalarında aktif olarak faaliyet gösteren ve varlık yönetimi sektöründeki büyüklüğüyle tanınan bir şirket. IBIT fonu, bu kurumun Bitcoin piyasasına özel geliştirdiği yatırım ürünleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Piyasa Algısı ve Kurumsal Dönüşüm

ETF analisti Nate Geraci, bu hareketliliği “dipten alım” stratejisi olarak değerlendirdi ve spot Bitcoin ETF’lerinden geçtiğimiz ekim ayında fiyat rekorunun ardından yaklaşık 6,5 milyar dolar çıkış yaşansa da, yıl başından bu yana toplam 55 milyar dolar civarında net giriş olduğuna dikkat çekti. Analizinde, Bitcoin yatırımcılarının yüksek oranlı değer kayıplarına alışkın olduklarını, yeni ETF yatırımcılarının da benzer bir direnç gösterdiğini ifade etti.

“50% oranındaki geri çekilmeler uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları için olağan bir durum,” ifadesini kullanan Nate Geraci, yeni ETF yatırımcılarının da bu durumdan fazla etkilenmediğini belirtti.

Piyasa verilerine göre, bu dönemde spot Ether ETF’leri de aynı süreçte yaklaşık 173 milyon dolarlık giriş elde ederken, Solana odaklı fonlara 35 milyon dolar ve XRP ETF’lerine ise 7 milyon dolar aktı. Bu gelişmeler, kurumsal yatırımcı ilgisinin sadece Bitcoin’le sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Grayscale Research’ün son değerlendirmesinde, dijital varlıkların geleneksel finans dünyasına entegrasyonu ile piyasada spekülatif bireysel yatırımcıların ötesine geçildiği ve makro düzeyde alternatif değer saklama ihtiyacının öne çıktığı belirtildi. Bu dönüşüm, piyasada kurumsal yatırımcıların etkisinin artmakta olduğuna işaret ediyor.

Analistlerin yorumlarına ve fonların son dönem akışlarına bakıldığında, kripto para piyasasında yatırımcı eğilimlerinin geçmişe kıyasla daha dayanıklı ve uzun vadeli bir perspektife sahip olduğu gözlemleniyor. Bu durumun etkisiyle spot kripto varlık ETF’lerinde yeniden güçlü bir talep ortamı oluştuğu görülüyor.