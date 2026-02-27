TeraWulf, Bitcoin Madenciliğinden Yapay Zekâ Odaklı Altyapıya Geçişte Gelirini Artırdı

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren Nasdaq’ta işlem gören TeraWulf, 2025 mali yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, Bitcoin madenciliğinden yüksek performanslı bilişim (HPC) altyapısına stratejik dönüşümünün ilk önemli verilerini açıkladı. 2025 yılındaki toplam geliri önceki yıla göre yüzde 20,3 artışla 168,5 milyon dolara ulaştı. Ancak şirket, 661,4 milyon dolar net zarar açıkladı; bu miktar bir önceki yılın kaybının önemli ölçüde üzerinde yer alıyor.

HPC ve AI Altyapısına Yöneliş

Gelirdeki büyümeye rağmen TeraWulf’un açıklanan zararı, şirketin yapay zekâya uygun veri merkezlerine ve operasyonel altyapısına yaptığı yüksek yatırım tutarlarını yansıtıyor. Sonuçlar, TeraWulf’un enerji altyapısını uzun vadeli sözleşmelerle değerlendirmeye odaklandığını ve yapay zekâ barındırma hizmetlerinde gelir elde etmeye başladığını gösteriyor. HPC kiralama faaliyetleri kapsamında ilk yılında 16,9 milyon dolar, bunun 9,7 milyon doları ise yılın son çeyreğinde elde edildi.

Yeni Anlaşmalar ve Yatırım Hamleleri

TeraWulf, bugüne dek uzun vadeli sözleşmelerle 522 megavatlık kritik IT kapasitesine sahip oldu. Bu kapsamda yaklaşık 12,8 milyar dolara karşılık gelen gelir garanti altına alındı. Şirketin New York’ta bulunan Lake Mariner tesisi, kapasite artırımı sayesinde 168 MW’a çıkarken, ek inşaat bütçesi gerektirmedi.

Şirketin dönüşümündeki en önemli adımlardan biri ise Google şirketiyle kurulan yeni ilişki oldu. Google, TeraWulf’taki hisselerini yüzde 14’e çıkarırken, Lake Mariner’daki yapay zekâ altyapısının genişletilebilmesi için 3,2 milyar dolarlık teminat sağladı. Buna ek olarak, TeraWulf ile Fluidstack arasında 25 yıllık bir ortak girişim anlaşması imzalandı. Texas’taki Abernathy HPC Kampüsü’nün geliştirilmesini hedefleyen bu proje, toplamda 9,5 milyar dolar gelir potansiyeline sahip.

Şirket, yapay zekâ altyapısı için gerekli yüksek sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla 2025 yılı boyunca 6,5 milyar dolardan fazla taahhütlü sermaye sağladı. Bunun 3,2 milyar doları kıdemli teminatlı tahvil yoluyla, 1 milyar dolardan fazlası ise sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvillerle toplandı. TeraWulf, saf Bitcoin madenciliğine odaklanan diğer şirketlerden farklı olarak, elindeki Bitcoin varlıklarının büyük kısmını finansman için nakde çevirdiği aktarıldı.

Sektörel Dönüşüm ve Düzenlemeler

TeraWulf’un stratejisi, 2024’te gerçekleşen halving sonrası daralan kârlılık ortamında, enerji avantajı barındıran tesislerin sektörde farklı amaçlarla kullanılmasına yönelik genel eğilimle uyumlu ilerliyor. Avrupa’da finansal hizmetleri düzenleyen ESMA ve diğer küresel regülatörlerin dijital finans alanına yönelik gözetimini artırdığı bir dönemde, TeraWulf’un fiziksel altyapı ve sıfır karbon hedefli enerji yaklaşımı çevresel raporlama standartlarına yanıt verme potansiyeli taşıyor.

Şirket, ABD merkezli faaliyet gösteriyor ve özellikle enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanındaki iddialı altyapı yatırımlarıyla tanınıyor. TeraWulf’un son dönemde veri merkezi yatırımlarına ve yapay zekâya dayalı hizmetlere yönelmesi, kripto madenciliği sektöründe dönüşümün hızlandığı bir döneme işaret ediyor.

Google’ın TeraWulf üzerindeki payını artırması ve uzun vadeli likidite desteği sunması, küresel teknoloji şirketlerinin kripto ve yapay zekâ altyapılarına verdiği stratejik önemin göstergeleri arasında değerlendiriliyor.

TeraWulf, yüksek donanım ve enerji gereksinimlerine rağmen, inovasyon ve altyapı modernizasyonuyla birlikte gelir kalemlerini çeşitlendirdi. Şirketin bu süreçte Bitcoin madenciliğinden elde ettiği varlıkları farklı alanlara yönlendirmesi sektör açısından da dikkat çekiyor.