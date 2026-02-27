Engie, Brezilya’daki Güneş Santrali İçin Bitcoin Madenciliği Seçeneğini Masada Tutuyor

Fransa merkezli enerji şirketi Engie, Brezilya’daki 895 MW kurulu güce sahip Assu Sol güneş enerjisi santralinden elde edilen fazla elektriğin Bitcoin madenciliği veri merkezlerine yönlendirilmesini değerlendirmeye aldı. Dünya genelinde yenilenebilir enerji projeleriyle bilinen şirket, mevcut iletim kapasitesi ve yerel talepteki dalgalanmalar nedeniyle santralin tam verimle çalışamamasını göz önünde bulundurarak kullanılmayan elektriğin değerlendirilmesini amaçlıyor.

Yenilenebilir Enerji Fazlasının Değerlendirilmesi

Assu Sol, Engie’nin dünya çapında en büyük güneş yatırımı olarak öne çıkıyor. Şirket, ağ altyapısındaki kısıtlar ve bazı bölgelerdeki yetersiz talep nedeniyle şebekeye aktarılması mümkün olmayan elektriği ekonomiye kazandırmak için iki alternatifi inceliyor. Bunlardan biri batarya depolama teknolojileri; bir diğeri ise doğrudan santral sahasında Bitcoin madenciliği faaliyetleri yürütülmesi.

Engie, veri merkezlerinde kullanılacak Bitcoin madenciliğinin atıl elektriği gelir getiren bir kaynağa çevirebileceği ve söz konusu uygulamanın kısa vadeli değil, daha uzun vadeli bir çözüm niteliği taşıdığı değerlendirmesi yaptı.

Bitcoin madenciliği operasyonları, esnek tüketim profili sayesinde anlık üretim fazlalarını hızlıca değerlendirebiliyor. Böylece yenilenebilir enerji kaynakları, fazla üretimin olduğu dönemlerde gelirini dengeleyebiliyor. Brezilya’da 2028’e kadar yüksek verimli madencilik ekipmanında uygulanan sıfır vergi politikası da projenin finansal cazibesini artıran etmenler arasında bulunuyor. Şirket yönetimi, bu tür bir faaliyetin hayata geçirilmesinin ise kısa vadede gerçekleşmeyeceğini, büyük ölçekli adımlar için birkaç yıllık bir hazırlık takvimine ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte.

Finansal Çerçeve ve Büyüme Stratejisi

Yenilenebilir enerji projelerinin verimini artırmaya dönük bu strateji, şirketin finansal tahminlerinde yukarı yönlü revizyona denk geldi. Engie, 2026 yılı net tekrarlayan gelir hedefini 4,6 ila 5,2 milyar euro aralığına yükseltti. Yeni beklentiler, daha önceki aralığı geride bırakıyor.

Bu değişim, şirketin 2025 performansının güçlü seyretmesi ve İngiltere’de faaliyet gösteren UK Power Networks’ün 14,2 milyar dolarlık satın alımının etkisiyle gerçekleşti. Bitcoin madenciliği alternatifi, enerji varlıklarından daha verimli gelir elde etmeye odaklanan bütüncül sermaye yönetimi yöntemiyle ilişkilendiriliyor.

Piyasa Tepkisi ve Hisse Performansı

Engie’nin hisseleri gün içinde yüzde 2,74 düşüşle 28,72 eurodan işlem görüyor. Gün içi en düşük seviye 28,66 euro, en yüksek ise 29,27 euro olarak kaydedildi. Şirketin piyasa değeri 69,89 milyar euro düzeyinde; son bir yıldaki en yüksek fiyat 29,89 euro, en düşük ise 16,66 euro oldu.

ABD piyasalarında işlem gören Engie ADR hisseleri ise 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların güncellenen büyüme stratejisine ve sermaye tahsis politikasına olumlu yaklaşımını ortaya koydu.

Dijital Altyapı ve Enerji Kesişimi

Planlanan girişimin hayata geçirilmesi durumunda, Engie hem yenilenebilir enerji üretimi hem de dijital altyapı servislerini buluşturan bir modele yönelmiş olacak. Bitcoin madenciliği, sadece finansal bir getiri aracı değil, aynı zamanda şebeke dengesini sağlamaya ve enerji projelerinin verimliliğini yükseltmeye dönük esnek bir çözüm olarak ele alınıyor.

Bu eğilim sektörde giderek daha fazla öne çıkarken, yenilenebilir enerji üreticileri esnek tüketici bulmak, veri merkezi gibi oyuncular ise istikrarlı ve uygun maliyetli enerji girişine ulaşmak istiyor. Bitcoin madenciliğinin duruma göre anında devreye girip çıkabilmesi, bu buluşma noktasını verimli hale getiriyor.

Proje halen değerlendirme aşamasında yer alıyor. Gelişimin tam anlamıyla uygulamaya alınabilmesi için düzenleyici süreçler, altyapı geliştirme süreleri ve dijital varlık ekonomisindeki dalgalanmalar gibi belirsizlikler dikkate alınıyor. Engie yönetimi, bu yaklaşımın şirketin temel enerji faaliyetlerinden tamamen ayrılmadan, mevcut projelerin ekonomik olarak güçlenmesi amacını taşıdığını vurguluyor.