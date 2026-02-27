Wikipedia Kurucusundan Bitcoin İçin Korkutan Tahmin: Felaket Senaryosu Masada!

Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales, kripto para dünyasında geniş yankı uyandıran bir öngörüyle Bitcoin’in 2050 yılına kadar 10 bin doların altına gerileyebileceğini ileri sürdü. Şubat ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli yatırımcılar arasında “Bitcoin sıfırlanır mı?” korkusu rekor seviyeye ulaşırken, piyasa 67.680 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Wales’in bu çarpıcı çıkışı, dijital varlıkların küresel finansın merkezine mi yerleşeceği yoksa dar bir meraklı kitlesinin elinde mi kalacağı sorusunu yeniden alevlendirdi.

Wikipedia Kurucusundan Sarsıcı 2050 Kehaneti

Jimmy Wales, Bitcoin’in teknolojik altyapısının sağlamlığını kabul etse de, bu dayanıklılığın piyasa hakimiyeti anlamına gelmediğini savunuyor. Ona göre ağın şifreleme yapısı 51 saldırısı gibi ekstrem durumlar dışında hayatta kalmayı başarsa bile, ekonomik işlevselliği ciddi bir sınav veriyor. Wales, mevcut finansal sistem içindeki ücretsiz ve anlık banka transferleriyle kıyaslandığında, Bitcoin’in işlem ücretleri ve çevrim maliyetleri gibi engeller nedeniyle hantal kaldığını belirtiyor. Bu hantallığın, varlığın ana akım bir para birimi olmasını imkansız kıldığını iddia ediyor.

Ünlü isim, kurumsal benimseme ve spot ETF gibi gelişmelerin uzun vadeli değer artışını garanti etmediği görüşünde. 2050 yılına gelindiğinde Bitcoin’in bugünün satın alma gücüyle 10 bin doların altına düşebileceğini öngören Wales, kripto paranın bir yatırım aracından ziyade sadece “hobi seviyesinde” bir uğraş olarak kalabileceğini söylüyor. Bu senaryo, Bitcoin’in teknolojik olarak hayatta kalmasına rağmen ekonomik bir güç odağı olmaktan çıkacağı anlamına geliyor.

Kripto Para Dünyası ve Arz Kısıtı Savunması

Kripto para savunucuları ise Wales’in karamsar tablosuna sert bir muhalefetle karşılık veriyor. Destekçiler, Bitcoin’in değer önerisinin endüstriyel kullanımda değil, tıpkı altın gibi “değer saklama” kapasitesinde yattığını vurguluyor. 21 milyonluk sınırlı arzın ve her geçen gün genişleyen küresel ağ etkisinin, Wales’in öngördüğü değer kaybını engelleyecek en temel yapısal güçler olduğu savunuluyor. Yatırımcılar, Bitcoin’in bir markaya dönüştüğünü ve bu psikolojik etkinin fiyatı diri tutacağını düşünüyor.

Teknolojik gelişim tarafında ise Lightning Network gibi katman çözümlerinin, Wales’in eleştirdiği işlem hızı ve maliyet sorunlarını aşmak için evrildiği hatırlatılıyor. Bitcoin’in geleneksel paraya bir alternatiften ziyade, modern finansal altyapının bir parçası haline gelme süreci devam ediyor. Bu tartışma, kripto paraların gelecekte devasa bir finansal altyapıya mı dönüşeceği yoksa nostaljik bir dijital koleksiyon olarak mı kalacağı noktasındaki derin görüş ayrılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.