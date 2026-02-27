Bitcoin’da Opsiyon Dalgalanması Azaldı, Likidite Sıkıntısı Gündemde

Bitcoin bu hafta genel olarak yatay bir seyir izlerken, fiyat birkaç gün boyunca 66.000 dolar seviyesine yakın kaldı. Yüzeyde hareket sakin gözükse de, opsiyon piyasasında önemli değişimler yaşandığı belirtiliyor. Matrixport’un yeni yayımladığı Matrix on Target raporu, Bitcoin için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık gamma pozisyonunun sona erdiğine ve önceki zirveden bu yana toplamda 26 milyar dolarlık gamma’nın piyasadan çıktığına dikkat çekiyor. Bu gelişmenin, son dönemde görülen sert fiyat dalgalanmalarının kaynağı olan mekanik etkiyi önemli ölçüde azalttığına işaret edildi.

Opsiyon Mekaniklerinin Etkisi Zayıfladı

Son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareketin, kalıcı bir alım iştahı yerine daha çok opsiyon piyasasındaki teknik nedenlerle oluştuğu vurgulanıyor. Fiyatlarda daha önce yaşanan düşüş sırasında piyasa yapıcıların kısa gamma pozisyonunda kaldığı ve bu nedenle vadeli işlem kontratı sattığı belirtilmişti. Gamma pozisyonlarının büyük oranda kapanmasıyla bundan sonraki fiyat yönünün doğrudan opsiyon piyasası akışından kaynaklanmayacağı aktarılıyor.

Pozisyonların Hafiflemesi Piyasada Kırılganlık Oluşturuyor

Rapor, hedge işlemlerinin ve düşüşe karşı korunma stratejilerinin çözülmesiyle birlikte piyasada pozisyonların anlamlı şekilde azaldığını belirtiyor. İşlem hacminde ciddi bir azalma yaşanırken, piyasa duyarlılığının son derece düşük seviyelerde olduğu ve likiditenin azalmaya devam ettiği aktarılıyor. Rapora göre bu görünüm, geçmişte ani ve büyük fiyat hareketlerinin ardından gözlenen bir tabloya işaret ediyor. Bitcoin’in günlük stochastics göstergelerinde yaklaşık yüzde 15 seviyesinde pozitif bir sapma oluşsa da, yeni bir alıcı dalgası gelmediği sürece bunun kalıcı olmayabileceği vurgulanıyor.

Likidite Dengesizliği Fiyatı Sıkıştırıyor

Makroekonomik koşullarda hafif bir iyileşme gözlenirken, kripto para fiyatlarının buna henüz eşlik etmemesi dikkat çekiyor. Matrixport’un raporunda, likiditedeki düşüş devam ettiği sürece Bitcoin fiyatında yukarı yönlü hareketin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Bu dönemin, döngünün en kritik aşamalarından biri olabileceği yorumu da raporda yer aldı. Gamma etkisiyle ortaya çıkan dalgalanmanın azalmasına karşın, piyasa hissiyatı ve likidite sorununun devam etmesi fiyat üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Raporda ayrıca, önümüzdeki dönemde yeni para girişi olmadan piyasanın zayıf kalabileceği öngörülüyor. Kısa vadede volatilitenin azalabileceği ancak piyasadaki kırılganlığın devam ettiği belirtiliyor. Mevcut koşullarda yeni bir alım dalgası oluşmadıkça sürdürülebilir bir yükselişin önünde engeller olduğu öne çıkıyor.

Matrixport raporu, “Gamma kaynaklı volatilitenin azalmasıyla dikkatler yeniden likiditeye çevriliyor. Likidite dönmeye başlamadan güçlü bir yukarı hareket beklenmemeli” değerlendirmesine yer verdi.

Bu gelişmeler yaşanırken, Bitcoin salı günü 62.000 dolar civarında işlem gördü. Fiyat dalgalanmaları küçük yatırımcılarda panik ve aşırı korkuya neden olurken, işlem hacmi verileri Binance borsasının son 19 gün içerisinde 4 milyar doların üzerinde Bitcoin topladığını gösteriyor. Binance borsası, yüksek işlem hacmi ve geniş kullanıcı kitlesiyle piyasa dinamiklerini yakından etkileyen bir platform olarak biliniyor.

Yatırımcılarda son dönemde artan çekingenlik ve azalan katılım, piyasada düşük likidite ortamının devamına yol açıyor. Fiyat hareketlerinin dar bir aralıkta seyretmesi ve yeni para girişinin olmaması güçlenmeye dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Genel görünüme bakıldığında, opsiyon piyasasındaki teknik etkiler hafiflerken, fiyatlar üzerinde yön belirleyici unsur olarak likiditenin ön plana çıktığı bir ortamda Bitcoin piyasası yeni bir denge arıyor.