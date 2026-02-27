Block’ta 4.000 Kişilik İşten Çıkarma: Jack Dorsey Radikal Yapay Zekâ Dönüşümünü Duyurdu

Jack Dorsey’nin yönettiği Block, yaklaşık 4.000 çalışanının işine son verme kararı aldı. Şirket, bu hamleyle toplam çalışan sayısını 10.000’in üzerinden 6.000’in altına çekecek. Radikal küçülmenin gerekçesi olarak, yapay zekâ araçlarının iş süreçlerinde sağladığı verimlilik gösteriliyor.

Küçülme Planı ve Arka Planı

Jack Dorsey, kamuoyuna açık şekilde paylaştığı mektupla, Block’ta bugüne kadar alınmış en zor kararlardan birini hayata geçirdiklerini ifade etti. Hızla gelişen yapay zekâ teknolojilerinin, şirketlerin taşıdığı personel yapısında köklü değişikliklere yol açtı. Block, kurulduğu 2009’dan bu yana ödeme ve finansal hizmetler alanında büyüdü ve özellikle Cash App gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan ürünlerle adını duyurdu. Son yıllarda Block’un çalışan sayısında ciddi artış yaşanmıştı. 2019’da 3.800 olan istihdam sayısı, 2023 sonunda yaklaşık 13.000’e kadar çıktı.

Jack Dorsey’den Açıklamalar ve Çalışanlara Sunulan Haklar

Yönetim tarafından yapılan değerlendirmede, personel sayısının hızlı şekilde azaltılmasının şirketin geleceği için daha sağlıklı olduğu yönünde karar alındı. Dorsey, tepeden inme ve çok katmanlı geleneksel ekiplerin yerini, yapay zekâ destekli daha küçük ve çevik çalışma gruplarına vereceklerini belirtti. Kademeli işten çıkarmalar yerine, net ve tek seferlik bir adım atmanın şirket içi motivasyon ile müşteriler ve yatırımcılar arasındaki güven için önemli olduğu vurgulandı.

“Mevcut konumumuzu doğrudan kabul edip şimdi harekete geçmeyi seçtim,” diye görüşünü aktardı.

İşten çıkarılan personele, 20 haftalık maaş ödemesi ile birlikte şirketteki her yıl için ek bir hafta ücret, altı ay süreyle sağlık sigortası ve 5.000 dolarlık destek ödemesi sağlanacak. Ayrıca iş cihazlarının da çalışanlarda kalacağı açıklandı.

Hisse Performansı ve Finansal Sonuçlar

İşten çıkarma haberi sonrası Block’un New York Borsası’ndaki hisseleri göze çarpan bir yükseliş gösterdi. Hisse açılışta yüzde 31’i aşan bir artışla 96,58 dolara çıktı. Block, dördüncü çeyrekte 2,87 milyar dolar brüt kâr açıkladı; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 yükseliş anlamına geliyor. Şirketin popüler uygulamalarından Cash App’in gelirleri bir yılda yüzde 33 oranında artarak 1,83 milyar dolara ulaştı.

Block, son bir yılda üçüncü kez büyük çapta personel azaltımına gitti. Geçtiğimiz mart ayında yaklaşık 930, bu yılın başında ise 1.000 civarında çalışanın görevine son verilmişti. Son yapılan açıklamada, yapay zekâ tabanlı dönüşümün artık sektörde kaçınılmaz olduğunu düşünen Dorsey, diğer şirketlerin de bu yönde adımlar atacağını öngördü.

Finansal açıdan olumlu sinyaller veren Block, büyüme döneminin ardından organizasyon yapısını ve maliyetlerini yeniden şekillendiriyor. Şirket, gelecekte yenilikçi teknolojiler ve hafifleyen operasyonel yapı sayesinde daha etkin bir yönetim modeli kurmayı hedefliyor.