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Ripple Büyümeye Devam Ediyor! Peki XRP Yatırımcıları?

Yıllar yıllar geçti. Ancak XRP eski seviyelerine gelmedi, XRP fiyatıyla Ripple büyümesi arasında kritik bir kopukluk var.
16:20
30 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

5 yılı aşkın süredir XRP yatırımcıları fiyatın yeniden ATH seviyesine gelmesini bekliyor. 5 yıl uzun bir süre. Birçok kripto para 5 yıllık süre içinde binlerce kat değerlendi ve yatırımcısına ciddi kazançlar getirdi. Ancak XRP, Ripple ortağının satışları ve SEC davasının etkisiyle sürekli olarak baskı ve düşüş gördü. Peki son durum ne?

Ripple Büyüyor

Son birkaç yıldır Ripple kripto destekli finansal hizmetlerini sunmak için dünya genelinde çok sayıda bankacılık ve finans kurumlarıyla ortaklık kurdu. Merkez bankaları da buna dahil, hatta açıklanmayan daha ciddi ortaklıklar da olduğu şirket tarafından söylendi. Daha iyi ödeme sistemleri için Ripple’ın teknolojisinden destek alan şirketler ve devletler blockchain ile tanışıyor. Son olarak Brezilya’da XRP destekli ödemelerin lansmanı yapıldı. Ripple, küresel kabulünü artırmak için çok uğraşsa da XRP’nin fiyat hareketi gelişmelere uymuyor.

Büyüyen Ripple’a rağmen düşen XRP fiyatı yatırımcıları mutsuz ediyor. Nitekim XRP olmasaydı bugün Ripple gibi dev bir marka da olmayacaktı. Yatırımcılar Ripple şirketinin gelecekte daha fazla büyüyeceği varsayımıyla bu altcoini satın aldılar. Ripple şirketinin finansmanı da büyük ölçüde XRP satışlarıyla oldu. Ve evet, SEC bu duruma itiraz ediyor. XRP yatırımcılarına adeta Ripple hissesi gibi satılan tokenler onu menkul kıymet sınıfına sokuyor.

XRP Yatırımcıları

Ripple, ortaklığının ardından Travelex i Latin Amerika’da RippleNet’in On-Demand Liquidity (ODL) protokolünü kullanan ilk banka oldu. Ayrıca, Ripple CEO’su geçtiğimiz günlerde fiat para birimlerinin yerini CBDC’lerin almaya başlayacağını söyledi. Elbette devletlerin CBDC inşası için Ripple gibi bir akla ihtiyacı var. Bu gelişmeler olurken, XRP birkaç gün içinde 0,3683 dolardan 0,3196 dolara kadar düştü.

Messari’nin verileri, XRP’nin sırasıyla %-24 ve -72, 3 aylık ve 1 yıllık getiri sağladığına işaret etti. XRP performansı umut vermiyor. Bu fiyat hareketinin nedenlerinden biri, Ripple’ın savaştığı devam eden dava olsa da on-chain ölçümler başka sorunlar da var diyor. Fiyat düşüşünü, XRP’nin toplam aktif adreslerinde ve işlem hacimlerinde düşüş izledi.

Yukarıda bahsedilen metriklerin dışında, XRP‘nin geliştirme faaliyeti de benzer bir yol izledi. Unutmayın, geliştirme faaliyetindeki bir artış, o kripto para için olumludur. XRP’nin senaryosu, önümüzdeki aylarda daha zor günler olduğunu gösteriyor. Hacim ve aktif adresler azaldıkça, topluluğun kriptoya olan ilgisi de zarar gördü. Bu, XRP’nin sosyal hakimiyetinin fiyat düşüşünden bu yana güneye doğru ivme kazanması gerçeğinden belliydi.

XRP yeterince uzun vadede yatırımcısına kazandırabilir ancak kısa ve orta vadeli görünüm negatif.

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