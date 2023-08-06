Kripto para yatırımcıları için tam bir kayıp dönemi olan Temmuz geride kaldı. Ancak Ağustos da pek iyi geçmiyor. Kripto para piyasalarındaki devam eden yatırımcı ilgisizliği hacimlerin önemli ölçüde erimesine neden oldu. Bu da birçok kripto paranın önemlide destek seviyelerini kaybetmesini sağladı. Peki LUNA ve AVAX için beklentiler ne yönde?

LUNA Coin Yorumları

Yeni CEO’da kar etmedi ve Terra için işler gittikçe içinden çıkılmaz hale geliyor. 40 milyar dolarlık kendi ekosistemini inşa eden Terra geçtiğimiz yıl yaşanan çöküşün ardından toparlanamadı. Üstelik daha da kendine gelebilecek gibi görünmüyor. Üç haneli fiyat hedefleri sosyal medyadaki spekülatörlerin diline dolansa da ağ aktifliği istenen seviyede değil. Üstelik ağdaki popüler uygulamaların tamamı alternatif blockchain’lere taşındı. Bu da uzun vadede LUNA Coin’in pek gelecek vadede bir altcoin olmadığını gösteriyor.

Yatırımcılarının önemli bölümü bunun farkında ve spekülatif fiyat hareketleri için onu kısa vadede alıp satıyorlar. Ancak gerçekten uzun vadede LUNA Coin fiyatının iyi performans göstermesini bekleyenler de var. Bunlar sürecin sonunda pişman olabilir.

10 Haziran tarihinden bu yana fiyat 0,53 dolar seviyesini test ediyor. Ancak henüz son destek kırılmış değil. Kısa vadede 0,58 dolar üstü kapanışlar fiyat 0,68 dolar itebilir. Muhtemel tersi senaryoda ise fiyatın genel piyasadaki düşüşlerle birlikte yeni dipler yaptığını görebiliriz.

AVAX Kaç Dolar Olur?

14 Temmuz tarihinden bu yana fiyat istikrarlı biçimde düşüyordu. Son olarak 5 Ağustos tarihinde 12,3 doları test etti ve şimdi toparlanmaya başladı. Popüler altcoin eğer 12,77 dolar üzerinde dört saatlik kapanışlar görebilirse yükseliş ivme kazanabilir. Sonraki hedefler sırasıyla 13,35 ve 14,58 doların ardından 15-17 dolar bölgesidir.

Son kilit açılışlarıyla birlikte AVAX için bu yıl oldukça enflasyonist geçti. Genel piyasa düşüşünü de hesaba katarsak popüler Ethereum katilinin son negatif performansı pek şaşılacak cinsten değil.

Altcoinler için kritik eşik BTC fiyatının 28.300 doları kaybedip kaybetmeyeceğidir. Kral kripto 29.000 doları tutmak için mücadelesine devam ediyor.