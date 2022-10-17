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Veriler Ürkütücü! Bu Altcoin Tehlike Altında!

Eylül ayında yıldızı parlayan altcoin'lerden biri için güncel veriler son derece olumsuz. Bu olumsuz veriler altcoin'in tehlike altında olduğuna işaret ediyor.
10:15
17 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Classic (ETC), devam eden ayı piyasasının ortasında payına düşen yükünü taşımak zorunda kaldığı için zorluklarla dolu bir Eylül ayı geçirdi. Ancak, ETC için düşüş ivmesi devam edecek gibi görünüyor ve bunun nedenlerinden biri altcoin’e dönük sosyal ağlardaki etkileşimin düşmüş olması olabilir.

Ethereum Classic Adeta Unutuldu

Kripto para sosyal analiz platformu LunarCrush, ETC için sosyal ağlarda yapılan bahsetmelerin ve etkileşimin Eylül ayında büyük oranda düştüğünü bildirdi. Buna göre ETC için sosyal ağlarda yapılan bahsetmeler yüzde 57,26 oranında, etkileşim ise yüzde 74,97 oranında düştü. ETC’nin sosyal ağlardaki popülaritesinin kaybetmesinin ana nedenlerinden biri ETHW’nin ortaya çıkışı olarak gösteriliyor. ETC’nin Ethereum madencileri için bir çözüm olması bekleniyordu ancak ETHW‘nin piyasaya sürülmesiyle birlikte ETC’ye gelebilecek yatırımcı ilgisinin bir kısmını almış olabileceği değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca altcoin’i çevreleyen ağırlıklı duyarlılığın da düşüştüğü görüldü. Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi, ETC’ye karşı ağırlıklı duyarlılık çoğunlukla olumsuz. Bu, kripto para topluluğunun ETC hakkında olumludan daha çok olumsuz şeyler söylediği anlamına geliyor. Altcoin için sosyal ağlardaki etkileşimin düşmesine artan olumsuz duyarlılık da dahil edildiğinde mevcut şartlar altında ETC’nin geleceğinin son derece olumsuz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

ETC için Endişelendiren Veriler

ETC yatırımcılarının endişelenmesi için bir başka büyük neden madencilerin ağa olan ilgisinin kaybolmuş olması olarak gösterilebilir. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere, ETC’nin hash rate’i geçtiğimiz ay boyunca büyük ölçüde düştü. Bu da Ethereum Classic‘in ağ güvenliğinin zaman içinde giderek zayıfladığını gösteriyor. Buna ek olarak ETC madenciliğinin yazım sırasında kârlı bir seviyede olmadığını not etmek gerekiyor. Madencilerin kâr edemiyor oluşu altcoin’in üzerinde büyük bir satış baskısına neden olabilir ve bunun sonucunda ETC fiyatı daha da düşebilir.

Ayrıca, ETC‘nin işlem hacminin son birkaç günde önemli ölçüde düştüğü görülüyor. Hacim, son iki gün içerisinde 853.1 milyondan 297 milyona düştü. Altcoin’in piyasa değeri de benzer şekilde düştü.

ETC fiyatını aşağı yönde baskılayacak tüm olumsuz faktörlere rağmen, fiyat biraz iyimserlik göstererek son 24 saatte yüzde 0,5 artmış durumda. ETC, yazım sırasında 23,17 dolardan işlem görüyor. Altcoin’in fiyatı son 24 saatte bir miktar yükselmiş olmasına rağmen ETC’nin resmi Twitter hesabının hack’lenmesi gibi faktörler bir bütün olarak altcoin’in geleceğine dönük beklentilere olumsuz etki etmiş olabilir.

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