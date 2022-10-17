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Solana merkezli Magic Eden, isteksiz de olsa Ağustos ayında X2Y2‘nin izinden giderek isteğe bağlı telif modeline geçen en son NFT pazaryeri oldu. İsteğe bağlı telif modeli kapsamında, alıcılara bir NFT projesine katkıda bulunmak istedikleri telif ücretlerini belirleme yetkisi veriliyor. Bu da bazı içerik oluşturucuların eserleri satıldığında telif ücreti alamama ihtimali olduğu anlamına geliyor.

14 Ekim tarihli bir gönderide NFT pazaryeri, kararın “birçok içerik oluşturucuyla yapılan zorlu düşünme ve tartışmaların” ardından geldiğini ve “pazarın bir süredir isteğe bağlı içerik oluşturucu telif ücretlerine doğru kaydığını” belirtti.

NFT pazaryeri, NFT’leri satın almak veya satmak için isteğe bağlı telif hakkı pazar yerlerini kullanan kümülatif cüzdan sayısının Eylül ayı sonlarında hızla arttığını gösteren bir grafik paylaştı.

Ancak bu hamle Twitter’daki NFT topluluğunda farklı görüşlerle karşılandı; bazıları bu hamleyi sektörün uzun vadeli sağlığı için olumlu görürken, diğerleri telif ücretleri konusunda alınan kararı “hırsızlığa” benzetti.

Tanınmış NFT sanatçısı Mike “Beeple” Winkleman 15 Ekim’de 700.000 takipçisine Magic Eden ve diğerlerinin yaptıklarını sevmese de, satıcı ücretinden alıcı primine geçişin uzun vadede sektör için daha iyi olabileceğini belirtti.

Açıkçası telif hakları yanlısı olsam ve MagicEden ve diğerlerinin yaptıklarını sevmesem de, bence üzerinde durdukları önemli bir değişiklik var… Satıcı ücretinden alıcı primine geçmek, bence bu aslında uzun vadede çok daha sürdürülebilir.

Fuego Labs‘in arkasındaki CaptainFuego adlı bir başka Twitter kullanıcısı, yaklaşık 10.000 takipçisine “Telif hakları aptalcadır ve var olmamalıdır. Platformların bu yaklaşımı benimsediğini görmek güzel.” dedi.

Diğerleri ise değişikliğe daha eleştirel yaklaştı. Brocolli DAO, “olgunlaşmamış bir ekosistemde telif ücretlerine ihtiyaç olduğunu” savundu ve hesaplamalarına göre, diğer pazarlardaki %0 satın alımlar nedeniyle 27.000 $ ‘a kadar telif ücreti kaybettiklerini belirtti.

“Magic Eden’ın telif ücretlerini isteğe bağlı hale getireceğini duyurmasının ardından, projemizin bütünlüğünü korumak için proaktif önlemler aldık. Analizler yaptık ve diğer pazarlardaki %0 satın alımlar nedeniyle telif ücretlerinde ne kadar kaybettiğimizi belirledik. Gelecekte telif ödemeyen herkesin Discord kanallarımıza erişimini engelleyeceğiz. Telif ödememek hırsızlıktır. Biz de bu şekilde davranacağız”

Kendini analist ilan eden Cozy the Caller, 108.000 takipçisine korkunç bir tahminde bulunarak “Magic Eden’ın %0’a düştüğü ve pazar payını telif ücretlerini yenilikçi bir şekilde uygulayan bir pazara kaybettiği bir senaryo görebiliyorum. Dürüst olmak gerekirse Magic Eden’a kimin danışmanlık yaptığını bilmiyorum ama milyar dolarlık bir şirketi batırdığınızı hayal edin. Magic Eden’in %0’a düştüğü ve pazar payını yenilikçi bir şekilde telif haklarını uygulayan bir pazara kaybettiği bir senaryo görebiliyorum” dedi.

Magic Eden, değişikliğin hafife alınmadığını ve “aktif olarak bu sonuçtan kaçınmaya çalıştıklarını ve son birkaç haftayı farklı alternatifleri araştırarak geçirdiklerini” söyledi.

Magic Eden son gönderisinde şunları kaydetti: “Ne yazık ki, telif hakları protokol düzeyinde uygulanabilir değil, bu nedenle değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak zorunda kaldık.”

Ağustos ayında, NFT pazarı X2Y2, alıcıların bir NFT satın alırken telif ücretini belirlemelerine olanak tanıyan benzer bir seçenek sunduklarını duyurdu.

Bu hamle platformun kullanımını etkilememiş gibi görünüyor; NFTGo’daki verilere göre, son üç ayda X2Y2’nin işlem hacmi OpenSea’yi geride bırakarak ilk sırada yer aldı.