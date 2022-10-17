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Bitcoin’in (BTC) fiyatı hafta sonu boyunca sabit kalarak 19.200 dolarlık fiyat seviyelerinde seyretti. Yatırımcıların Bitcoin’in bundan sonra nereye gidebileceği konusunda kafaları büyük ölçüde karıştı. Zincir üzerindeki veri göstergelerinden bazıları, Bitcoin vadeli işlem piyasasına bakıldığında fiyatın yukarıya doğru bir olabileceğini gösteriyor olabilir.

Analistten Önemli Açıklama

CryptoQuant’ın önde gelen analistlerinden olan Dan Lim, Bitcoin’in vadeli işlemler piyasasında daha az satış baskısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerken şunları söyledi:

Spot borsadan türev borsasına gönderilen Bitcoin miktarı Ekim ayından bu yana keskin bir düşüş gösteriyor. Haziran ayındaki düşüşten bu yana bu hacim artmaya devam etti, ancak Bitcoin Haziran ayının en düşük seviyesi olan 17.600 dolar seviyesini korudu ve şimdi hacim hızla düşerek güçlü bir satış baskısı olasılığını azaltıyor.

Bununla birlikte, aynı zamanda, BTC fiyatı 22.000 dolardan 19.000 dolara düşerken vadeli işlemler piyasasındaki Bitcoin vadeli fonlama oranları negatife döndü. 2019-2021 dönemiyle kıyaslandığında, bu ölçümler çok düşük olup vadeli işlemler piyasasında büyük bir talep ve faaliyet eksikliğine işaret ediyor olabilir.

Bir başka CryptoQuant analisti Greatest_Trader, böyle bir göstergenin genellikle konsolidasyon ve aralık aşaması dönemiyle sonuçlandığını açıkladı ve şunları ekledi:

Aşırı negatif değerler kısa süreli bir sıkışma olasılığını artırıyor olabilir ve bu durum kripto para biriminin fiyatında bir tersine dönüşe neden olabilir.

Bitcoin Vadeli İşlemleri ve Volatilite

Piyasa uzmanları Bitcoin’in hangi yönde hareket edeceğini tahmin ederken, bazı yatırımcılar ileride daha fazla dalgalanma bekliyor. Popüler kripto yatırımcısı Michael Van de Poppe şöyle yazdı:

Dört aylık konsolidasyonun ardından büyük dalgalanmanın piyasalara geri dönmesi an meselesi. Yatırımcıların çoğu, hala piyasalarla birlikte yokuş aşağı gitmeye devam edeceğimizi varsayıyor, ancak bence yukarı doğru ivme olasılığı arttı.

Bununla birlikte, küresel makro koşullar kötüleştikçe, karşıt bir yaklaşıma sahip olan yatırımcılar da var! DataDash’in kurucusu Nicholas Merten, makro açıdan kaygı verici bir görüş paylaştı. Merten şunları söyledi: