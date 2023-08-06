Altcoin Fırsatları: Solana Coin Artar Mı? Chiliz Coin Yorum ve CEEK Coin Tahminleri!

Özet

  • - SOL Coin fiyatı 24 dolar üstü kapanışlarda 27 dolar direncini hedefleyebilir.
  • - Chiliz fiyatı yükselişe hazır görünüyor. İyimser senaryoda 0,08 dolar hedeflenebilir.
  • - CEEK Coin ATL seviyesinden V tipi toparlanma başlattı 0,0505 dolar üstü kapanışlarda ralli hız kazanabilir.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
11:32
6 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 30.000 doların altında daha fazla kapanış yaptıkça altcoin yatırımcılarının endişesi de artıyor. Kümülatif hacim yeniden 20 milyar doların altına saplandı ve ilgisizlik nedeniyle birçok altcoin destek seviyelerine geriledi. Peki Solana, Chiliz ve CEEK Coin Cephesinde son durum ne?

Solana Coin Artar Mı?

SOL Coin yatırımcıları ağ ilgisinde artış göremediği için fiyatta da ciddi bir toparlanmayı tetikleyemedi. Üstelik SUI, APTOS gibi oyuna yeni dahil olan rakipler Solana’nın pastadaki dilimini küçülttü. İddialı SAGA projesiyle de yeterince ses getiremeyen Solana ekibinin işi zorlaşıyor.

SOL Coin fiyatı hazırlandığı sırada 23 dolarda bulunuyor. 26 Temmuz tarihinden bu yana düşen fiyat şimdilik 22,25 bölgesinde dip yaptı. Ancak gerçek bir yükseliş için 23.68 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Eğer 24 dolar seviyesi de aşılabilirse fiyat yeniden ana direnç noktası olan 27 doları hedefleyebilir.

Bunun üzerinde kapanışlar 32 doların tekrar test edilmesine kapı aralayabilir.

Chiliz Coin Yorum

Fan token dünyasının en büyük aktörü olan CHZ Coin liglere gelen arayla önemli ölçüde eridi. Fakat sezonluk yükselişler nedeniyle orta vadede gelecek vadediyor. Piyasadaki genel negatiflikten kurtulması için Chiliz’in fan token blockchain’i projesinde daha büyük adımlar atmasına ihtiyaç var.

Chiliz Coin yazı hazırlandığı sırada 0,077 dolardan alıcı buluyor. Yükseliş için 0,0774 dolar üzerinde dört saatlik kapanışlara ihtiyaç var. Eğer boğalar bunu başarabilirse 0,0786 ve 0,08 seviyesi tekrar ziyaret edilebilir. Şimdilik Bitcoin fiyatındaki negatiflik fan token kralını baskılamaya devam ediyor.

CEEK Coin Tahminleri

Metaverse anlatısı bir zamanlar oldukça popülerdi. 2021 sonunda ciddi anlamda trend olan metaverse projeleri şimdi kullanıcı sıkıntısı çekiyor. İlgi azaldı ve 2 yıla yakın süren ayı piyasası yatırımcıları fazlasıyla yordu.

İki gün önce 0,044 dolar dibinden toparlanan fiyat şimdilik tüm zamanların en düşük seviyesinden (ATL) geri dönmüş görünüyor. Eğer 0,0505 dolar üzerinde kapanışlar görebilirse V tipi toparlanabilir. Bu da 0,056 ve 0,065 dolar hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.

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