Solana ağının tokeni olan SOL için son günlerde işler yolunda gidiyormuş gibi görünüyor. Fiyat hedeflerini ise çok yükseklere koymuş olabilir.

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Solana (SOL) 7 Eylül’de yukarı yönlü bir hareket başlattı. 39,20 dolar ile 41,40 dolar arasında bulunan çok önemli bir direnç bölgesine yaklaşıyor. Eğer bu bölgeyi kazanırsa, yükseliş hızı daha da artabilir.

SOL, Kasım ayında tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 259,90 dolara ulaştığından beri alçalan bir direnç çizgisinin altında seyrini sürdürüyor. Aşağı yönlü hareket Haziran ayında 25,86 dolarlık dip noktası denilebilecek seviyeye yol açtı.

Fiyat o zamandan beri artıyor ve Ağustos ayının başında bu çizgiden çıkmayı başardı. Daha sonra, destek seviyesini doğrulamak adına geri döndü ve bu süreçte çift dipli bir model oluşturdu. Bir boğa formasyonu olmasının yanı sıra, çift dip RSI’daki yükseliş sapmasıyla birleşti.

Boğa Formasyonu

Dolayısıyla, SOL için yukarı yönlü bir hareketin başlangıcını destekleyen üç işaret var:

– Fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı.

– Haftalık RSI yükseliş sapması yarattı.

– Fiyat çift dipli bir formasyon oluşturdu.

Sonuç olarak, 85 dolar ve potansiyel olarak 115 dolarlık en yakın direnç alanlarına doğru yukarı yönlü bir hareket ihtimal dahilinde görünüyor Ayrıca, 7 Eylül’de Solana’daki yeni NFT sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 312.000’e ulaşarak yükseliş hissiyatını yatırımcılar üzerinde daha da artırmış gibi görünüyor.

Yeniden Test

Günlük grafik SOL’un 19 Ağustos’ta yükselen bir takozdan ayrıldığını gösteriyor. Bu, 10 gün sonra 30 dolarlık görece düşük bir seviyeye yol açtı. Daha sonra, fiyat 12 Eylül’de hızlanan bir yükseliş hareketine başladı. Bu aynı zamanda 50’nin üzerinde bir günlük RSI kırılmasıyla da birleşti (yeşil simge).

Yukarı yönlü hareket devam ederse, bir sonraki en yakın direnç alanı 39,20 ila 41,40 dolar arasında olacak. Bu alan 0,5-0,618 Fib geri çekilme direnç seviyeleri tarafından oluşturuluyor. Haftalık zaman diliminde öngörülen hareketin gerçekleşmesi için SOL’un bu alanı geri alması ve daha sonra destek olarak doğrulaması gerekiyor.

Gelecek SOL hareketi

Kamanın şekli nedeniyle, ilk artışın önde gelen diyagonal beş dalgalı yukarı yönlü hareketin bir parçası olması mümkün. Eğer öyleyse, fiyat şimdi bir A-B-C düzeltici yapısı içinde düzeliyor. Bu durumda SOL, düşmeden önce 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi tarafından reddedilebilir.

Ancak bu, uzun vadeli bir dibe çoktan ulaşıldığı anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.