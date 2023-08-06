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  •   OXT ve YGG Coin Neden Yükseliyor? Binance Borsasındaki 2 Altcoin Uçuşa Geçti!

OXT ve YGG Coin Neden Yükseliyor? Binance Borsasındaki 2 Altcoin Uçuşa Geçti!

Özet

  • - YGG ve OXT Coin fiyatları bugün önemli ölçüde yükseldi.
  • - YGG Coin mevcut ivmesini koruyabilirse 1 doları hedefleyebilir.
  • - OXT Coin yükselişi spekülatif göründüğü için yatırımcılar temkinli olmalı.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
6 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Binance borsasındaki 2 altcoin bugün ciddi fiyat artışı yaşadı. Peki yükselişin sebebi neydi? YGG Coin ve OXT için devasa ralli sürüyor. Genel piyasa hissiyatındaki negatifliğe rağmen iki altcoinin yatırımcıları ciddi kazançlar elde etti. Şimdi iki popüler kripto paranın olası zirve hedeflerini inceleyelim.

YGG Coin Neden Yükseliyor?

YGG, Binance Vadeli İşlemlerinde listelendi. Ayrıca token’ın gelişiminde, ona sürdürülebilirlik ve güç kazandıran yeni adım 4 Ağustos tarihinde duyuruldu. Bu hareketin ardından fiyat yükselişe geçti ve yazı hazırlandığı sırada YGG Coin aylıkta %200’ün üstünde kazançla 0,49 dolardan alıcı buluyor. Binance borsasındaki günlük kazanımı %72,48 seviyesinde.

YGG Coin fiyatı 0,488 dolar üzerinde kalıcı olduğu sürece 1 dolar hedefi test edilebilir. Mevcut ilgi ilerleyen günlerde psikolojik direncin hedeflenebileceğini gösteriyor. Özellikle hacmin azaldığı piyasalarda bu tarz pozitif ayrışan kripto paralar daha büyük ilgi görebiliyor.

YGG Coin tam bir yıl sonra yeniden 1 dolar olabilir. Şimdilik önceki zirvenin ardından yaşanan kaybın yarısı telafi edildi. YGG Coin 30 Ağustos 2022 seviyelerinden alıcı buluyor.

OXT Coin Yorum

Binance borsasına güne ralliyle devam eden ikinci altcoin Orchid (OXT) oldu. Popüler altcoin 0,06785 dolarlık fiyatıyla güne %34 artışlar devam ediyor. Hali hazırda Binance borsasında günün en fazla yükselen ikinci altcoini olan OXT Coin 40 milyon dolarlık hacme ulaştı. Bu da son 24 saatte %2200’lük hacim artışına tekabül ediyor. Kuruyan likidite birkaç milyon dolarla altcoinlerin etkileyici rallilere başlamasını sağlıyor. Spekülatif traderlar hacmi zayıf ve uzun süredir yatay seyreden altcoinlere bugünlerde ilgi gösteriyor.

Bugün 0,074 dolara kadar yükselen fiyat bir miktar gerilemiş durumda. Ancak 0,0684 dolar bölgesi korunabilirse 0,079 ve 0,092 dolar dirençleri test edilebilir. Tersi senaryoda 0,054 dolar desteği muhtemel bir hedef gibi görünüyor.

Özellikle spekülatörler tarafından tetiklenen fiyat hareketlerine karşı yatırımcıların çok daha dikkatli olması tavsiye edilir. Bu tarz yükselişler alımlara benzer hacimli satışlarla fiyatı hızla aşağı çekebiliyor.

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