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Sıcak Gelişme: Binance CEO’su Elon Musk Hakkında Konuştu!

Twitter satışı kripto para yatırımcıları için neden önemli? Binance bu süreçte nasıl bir destek verecek? CZ desteğini yineledi.
18:09
25 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsasının CEO’su olan CZ bugün Elon Musk hakkında konuştu. Kripto para devinin sahibi muzip milyarderin Twitter’ı satın alma fikrine desteğini yineledi. Peki Binance, Twitter’ın satışında nasıl bir rol oynayacak. Kripto para yatırımcılarının Twitter satışı neden ilgilendiriyor?

Binance CEO Açıklama

Binance Holdings Ltd. icra kurulu başkanı Changpeng Zhao, Washington’un yabancı yatırımcıların teklifi desteklemesiyle ilgili olası endişeleri arasında Elon Musk‘ın Twitter Inc için önerdiği 44 milyar dolarlık satın alma teklifine bağlı kalacağını düşündüğünü söyledi. CZ, Musk’a verdiği mali taahhüdün arkasında durup durmayacağı sorulduğunda “sanırım” cevabının verdi ve desteğini yineledi.

CZ bugün Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen Future Investment Initiative konferansına katıldı. Son Bloomberg raporuna göre Biden yönetimi Elon Musk’ın bazı girişimlerini güvenlik incelemesine tabi tutmayı tartışıyor. Ulusal güvenlik incelemesinin başlatılması Twitter satışı ve Musk’ın şirketleri için iyi sonuçlar doğurmayabilir.

Binance ve Twitter Satışı

Mayıs ayında Musk’ın Twitter’ı satın alma fikrini desteklemek için Binance 500 milyon dolarlık finansman desteği sözü vermişti. Musk, sosyal medya devinin iddia ettiği gibi platformdaki bot kullanıcı yüzdesinin %5 olmadığını söyleyerek anlaşmayı bozmuştu. Ancak daha sonra Twitter bu anlaşmayı mahkemeye götürdü ve duruşmaya az bir süre kala Elon Musk geri adım atarak taahhüt edilen şartlarda anlaşmanın imzalanmasını teklif etti.

Twitter’ın personel sayısını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen Musk aynı zamanda kripto paraları platformda daha aktif hale getirmeyi hedefliyor. Dün akşam ise Twitter’ın kripto para ödemelerini destekleyen bir cüzdan üzerinde çalıştığı sızıntısını son dakika olarak paylaşmıştık. Eğer Elon Musk, Twitter anlaşmasını tamamlarsa bu kripto para yatırımcıları için iyi bir sonuç doğurabilir. Özellikle Dogecoin fiyatının bu anlaşmanın tamamlanmasıyla ciddi bir ara yükseliş yaşaması bekleniyor.

Öte yandan Twitter’ın çalışanlara ait hisseleri kilitlediği ve 2 hafta içinde anlaşmanın tamamlanacağı bilgisini Fox News kaynaklı olarak duyurduk. Önümüzdeki haftanın ortalarında 14 gün dolacak ve muhtemelen Twitter’ın satışıyla alakalı daha net açıklamalar göreceğiz. Şimdilik CZ’nin desteği ve Musk’ın anlaşma için kararlı duruşu pozitiftir.

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