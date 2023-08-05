Yılın başındaki ralliyi öncesinden öngörerek pozisyon alan ve bu şekilde oldukça yüksek kazanç elde eden kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, bir finansal trendin gerçeklemesi halinde kripto para piyasasının çökebileceğini iddia etti.

Kripto Para Piyasasının Kısa Vadedeki Seyri S&P 500’in Durumuna Bağlı

Anonim kripto para analisti ve trader’ı DonAlt, S&P 500 endeksinin performansını yakından takip ettiğini belirterek, borsa endeksinin yükseliş durgunluğu belirtirleri göstermesi halinde Bitcoin (BTC) ve altcoin piyasasında muhtemelen ciddi bir düzeltme olacağını belirterek şunları söyledi:

Hisse senetleri ralli yaparken kripto para piyasasının ralli yapmamasıyla ilgili sorun, hisse senetleri ralli yapmayı bıraktığında kripto paraların çökecek olmasıdır. Şu anda olan da tam olarak bu. Boğalar, S&P 500‘ün yeniden yükseliş modunu açması için dua etseler iyi olur çünkü yükselmezse, kripto para piyasası sert şekilde çökecektir.

Bitcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Bitcoin’e bakan DonAlt, en büyük kripto paranın 30 bin dolardaki kilit seviyenin üzerine çıkması halinde bir miktar güç gösterebileceğine inandığını ise “Boğaların güç gösterdiğine dair ilk işaretler için hala 30 bin doları izliyorum ama boğalar hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. 27 bin dolar destek ama düşünmeden satın alma yapabileceğin bir seviye değil. Boğalar momentum kazanana kadar beklemeyi tercih ediyorum. Değişen bir şey yok, hala düşüş trendindeyiz.” sözleriyle açıkladı.

Analist, Bitcoin‘in son fiyat hareketinin direnç olarak 29 bin doları yeniden test ettikten sonra muhtemelen aşağı yönde hareket edeceğini gösterdiğine dikkat çekerek “Ayılar kıskaca alınmadan önce boğalar kıskaca alındı ve bu sıkıştırma düşüş trendli bir yeniden testle sona erdi. Günlük mum kapanışları 30 bin doların altında olduğu sürece düşüşten çok düşüş bekliyor olacağım. Bir sonraki duyuruya kadar beklemeye devam.” dedi.

En büyük kripto para BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,81 düşüşle 29 bin doların hemen altında, 28 bin 982 dolardan işlem görüyor.