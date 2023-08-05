FED Üyesi Michelle Bowman, bugün yaptığı açıklamalarda FED’in faiz artırımlarına devam edebileceğinin sinyallerini verdi. Bowman, FED’in enflasyonu düşürmek için muhtemelen faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerekeceğini dile getirdi ve enflasyon verilerinin faiz kararında kritik bir rol oynayacağının altını çizdi.

FED, Faiz Artışlarına Devam Edecek mi?

FED, Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Faiz kararının açıklanmasının ardından basına konuşan FED Başkanı Powell, Ağustos ayı faiz kararı adına kritik göstergelerin önemli bir rol oynayacağını ve yılın ilerleyen ayları adına ek faiz artırımlarının söz konusu olabileceğini dile getirdi.

FED’in 25 baz puanlık faiz artışından sonra lider kripto para birimi Bitcoin‘de aşağı veya yukarı yönlü keskin bir fiyat hareketi görülmedi. Kripto para piyasasının son haftalarda daha yatay bir seyir izlemeye başlamasıyla birlikte BTC de 29.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başladı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu düşük volatilite ve yön belirsizliği devam ederken piyasalarda gözler FED’in Ağustos ayı toplantısına çevrildi. FED üyesi Bowman, bugün yaptığı açıklamalarında faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyallerini verdi.

FED Üyesinden Kritik Açıklamalar

FED Üyesi Michelle Bowman, bugün yaptığı açıklamalarında FED’in faiz artışlarına devam edebileceğinin sinyallerini verdi. FED’in enflasyonu düşürmek için muhtemelen faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerekeceğini belirten Bowman, enflasyon verilerinin faiz kararında kritik bir rol oynayacağının altını çizdi. Ayrıca Bowman, enflasyonun mevcut seviyelerinin göz önüne alındığında FED’in Temmuz ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasını desteklediğini ifade etti.

Enflasyondaki son düşüşün olumlu bir işaret olduğunu ancak mevcut enflasyonun hala hedefin oldukça üzerinde olduğunu dile getiren Bowman, tüketici harcamalarında yavaşlama ve işgücü piyasası koşullarında gevşeme olup olmadığının dikkate alınacağını belirtti.