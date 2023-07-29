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  •   Kripto Para Piyasasına Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Kripto Para Piyasasına Güncel Bakış: Bitcoin’de Son Durum ve Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!

Özet

  • Sabah saatlerinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 29.500 dolar seviyelerini aşan BTC, kısa bir süre içerisinde yeniden düşüşe geçerek 29.200 dolar seviyelerine geriledi.
  • Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yüzde 0,35 gibi düşük oranlı bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolara ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
15:00
29 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 29.500 dolar fiyat seviyelerine yaklaşsa da kısa bir süre içerisinde yeniden düşüşe geçerek 29.200 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri sabah saatlerinde yükselişlerin etkisiyle CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolara ulaştı.

Bitcoin’de Son Durum

Hafta başıda kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerileyen ve hafta boyu 29.000 dolar fiyat seviyeleri ile 30.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinde 29.500 dolar seviyelerine yaklaşan bir yükseliş yaşadı. Ancak Bitcoin (BTC), kısa bir süre içerisinde yeniden düşüşe geçerek 29.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise sabah saatlerinde kaydedilen yükselişlerin etkisiyle 1,18 trilyon dolara ulaştı. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,35 gibi düşük oranlı bir yükseliş kaydeden Ethereum (ETH) ise 1870 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasının güne yükseliş eğilimi ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırarak yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Maker (MKR), Quant (QNT), Shiba Inu (SHIB), Frax Share (FXS)  %5’lere varan yükselişler kaydetti ve günün öne çıkan kripto para birimleri arasında yer aldı.

Öte yandan sabah saatlerinde kaydedilen yükselişlere karşın gün içerisinde piyasadan negatif ayrışan değer kayıplarına hız kazandıran Immutable (IMX), Stellar (XLM), WOO Network (WOO) ve Bitcoin Cash (BCH) de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1 ila %5 arasında değer kaybederek düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyıla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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