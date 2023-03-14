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Bitcoin’in Yeni Rotası Neresi Olacak? Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti!

Yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren kripto para analisti, BTC adına yakın vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.
18:20
14 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD’de yaşanan bankacılık krizi, kripto para piyasasının son haftalarda oldukça çalkantılı bir süreç geçirmesine neden oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta 19.600 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından kaydettiği yükselişler ile birlikte 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para analisti Tone Vays, piyasadaki bu belirsizlik durumu devam ederken yeni YouTube yayınında piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Bitcoin (BTC), 26.000 Dolar Seviyelerini Aştı

Geçen hafta 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %15’i aşan bir değer artışı kaydetti ve 26.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para analisti Tone Vays, kripto para piyasasınındaki bu yön belirsizlik devam ederken yeni YouTube yayınında piyasadaki son durumu değerlendirdi.

Analist, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi

Kripto para analisti Tone Vays, yeni YouTube yayınında kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve yakın vadede BTC adına kritik bir öneme sahip olabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, ABD’de yaşanan bankacılık krizinin kripto para piyasasının çalkantılı bir süreçten geçmesine neden olduğunu ancak yeni bir düşüş dalgasının başlayacağına yönelik bir beklentisinin olmadığını dile getirdi. Bitcoin‘in geçmiş aylarda 15.000 dolar ile 16.000 dolar bandına gerileyerek dip fiyat seviyelerine ulaştığı öne süren analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in 25.000 dolarlık kritik direnç seviyesini aşmasının ardından yakın vadede değer artışlarına hız kazandırabileceğini ve yeni bir yükseliş hareketi başlatabileceğini ifade etti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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