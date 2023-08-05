Trader ve analist KALEO, bugün erken saatlerde attığı bir tweetle Dogecoin (DOGE) / Bitcoin (BTC) paritesinin yeniden hareketlenmeye başladığını açıkladı. Gönderide, DOGE’nin önümüzdeki birkaç gün içinde piyasa liderine karşı güçlenebileceğini öngördü.

DOGE Güçlenmeye Devam Ediyor

Yazının yazıldığı sırada CoinMarketCap’e göre piyasanın en değerli meme token’ı son 24 saat içinde %2,41 artış gösterdi. Öte yandan, BTC %0,71 düşüş gösterdi. Sonuç olarak en büyük meme coin 0,07586 dolardan işlem görüyordu ve BTC’nin fiyatı 29.002,63 dolardı.

Bu, DOGE’nin son 24 saat içinde BTC karşısında %2,90 oranında güçlenmeye başladığı anlamına geliyordu. Yazının yazıldığı sırada bir DOGE 0,000002621 BTC değerindeydi.

DOGE/BTC Grafik Analizi

DOGE/BTC için günlük grafiğe bakıldığında, grafikte simetrik bir üçgen oluştuğu görülüyor. Bu formasyon, DOGE’un önümüzdeki birkaç gün içinde BTC’ye karşı kırılabileceğini gösterdi. Bu kırılma yukarı yönde olursa, DOGE 0.00000260 BTC’deki direnci desteğe çevirmeye çalışabilir. Bu gerçekleşirse, DOGE/BTC önümüzdeki hafta 0,00000295’e yükselebilir.

Tersine DOGE/BTC 0,00000260 BTC direnç seviyesi tarafından reddedilirse, 0,00000253 BTC civarında 20 günlük EMA çizgisine düşme riski altında olabilir. DOGE bu teknik göstergenin desteğini kaybederse, 0,00000235’e düşmeden önceki son savunma hattı 0,00000246 BTC’deki 50 günlük EMA hattı olacaktır.

Teknik göstergeler, momentumun boğaların lehine olduğunu gösterdi. 9 günlük EMA çizgisini 20 günlük EMA çizgisinin üzerinde konumlandırıldı. Bu da DOGE/BTC’nin kısa vadeli bir yükseliş döngüsü içinde olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, 20 günlük EMA çizgisi de 50 günlük EMA çizgisinin üzerinde konumlandı ve bu da orta vadeli momentumun da olumlu olduğunu gösteriyor.

Son zamanlarda Elon Musk‘ın Twitter üzerinden yaptığı DOGE paylaşımları yatırımcıların dikkatini çekerken Dogecoin ile alakalı ilginç bir haber akışı sağlanıyor. Buna göre Twitter’ın yakın zamanda bir ödeme mekanizması çıkaracağı ve bu mekanizmanın DOGE’u destekleyeceği iddia ediyor. Twitter bunu gerçekleştirirse piyasanın en büyük meme token’ı olan DOGE fiyatında yakın zamanda bir yükseliş yaşanabilir.