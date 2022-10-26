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Son Dakika: Elon Musk Yüzünden Bu Altcoin Yükselişe Geçti! Peki Ne Oldu?

Yine yaptı yapacağını... Elon Musk yeniden DOGE fiyatının artmasına neden oldu. Büyük olayın gerçekleşmesine saatler kaldı.
20:11
26 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıldan bu yana çok sayıda meme token Elon Musk’ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle ralliler yaptı. Birçok meme tokenin doğuşu da Elon Musk tarafından yapılan paylaşımlarla bağlantılıydı. Bugün yine benzer bir şey oldu. Birkaç dakika önce muzip milyarder Twitter Bio’sunu güncelledi ve DOGE fiyatı yükselmeye başladı.

Elon Musk Dogecoin

Kişisel servetiyle dünyanın en güçlü ismi olan Elon Musk kısa süre önce Twitter bio’sunu güncelledi. Dogecoin fiyatı bu hareketin ardından günün en yüksek seviyesi olan 0,06955 dolara yükseldi. Twitter satışının cuma günü tamamlanması bekleniyor.

Büyük bir sürpriz olmazsa cuma günü bu saatlerde Twitter’ın satış işlemlerinin kapandığına dair haberler okuyacağız. Elon Musk sosyal medya devini özgürleştireceğini ve XApp konusundaki planlarını duyuracak. Belki de kripto paraları da içeren yeni planlarının detaylarını öğreniriz? Şimdiden kendini Twitter’ın başkanı olarak ilan etti bakalım saatler sonra neler olacak?

Elon Musk ve Kripto Paralar

Geçtiğimiz yıl kripto para topluluğu için Elon Musk oldukça etkili bir isimdi. Birçok Dogecoin yatırımcısı mayıs ayındaki SNL Şov faciasına kadar Musk’ın harika bir insan olduğunu düşünüyordu. Ancak fiyat 1 dolara ulaşamadan düşmeye başlayınca rüzgar aniden tersine döndü. 2021 yılının mayıs ayıyla Temmuz’a kadar olan kısmını hatırlayın.

Zorluk çekenler için ben hatırlatayım. Bir sabah uyandığımızda kendisine gelen tepkilerden bıkan Elon Musk’ın Bitcoin’lerimi satarım tehditlerini okuyorduk. Mayıs ayında Bitcoin’in çevreye zarar verdiğini söyleyerek Bitcoin ile Tesla ödemelerini pasif hale getiren muzip milyarder daha sonra da kripto para topluluğunun öfkesini hakkedecek birçok adım attı. Nasıl bir tesadüf ki, popüler milyarder Bitcoin’in çevreye etkileri nedeniyle eleştirdikten kısa süre sonra Çin’in aynı gerekçeyle kripto paraları yasakladığını gördük. Birileri bu iki hareketin bağlantılı olduğunu ve Tesla’nın Çin pazarına girişi için beklediği desteği almak için yapıldığı iddia etti.

Günümüze dönecek olursak, Elon Musk oldukça zıt açıklamalar yapabilen bir isim. Bugüne bakarsak Twitter satışıyla Dogecoin ve kripto paraların daha fazla yükselmesi gerekir. Ancak Musk’ın cuma günü kripto para kelimesini sosyal medyada yasaklayacağım dediğini görürsek de bu o kadar da şaşırtıcı olmaz. Uçuk bir örnek ancak yine de bu olayın oluşturabileceği FOMO’ya karşı dikkatli olmalısınız.

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