CDC Ripple Davası Kararıyla Kripto Endüstrisinin Geleceğine Odaklanıyor

Özet

  • - Amerika Birleşik Devletleri'nde Dijital Ticaret Odası (CDC), Ripple davası kararına ilişkin rapor yayınladı.
  • - Rapor, Yargıç Analisa Torres'in Ripple'ın XRP'sini kategorize etmesini ve XRP token dağıtımlarını inceledi.
  • - CDC, Yargıç Torres'in kararını destekliyor ve dijital varlık sektöründe dengeli bir oyun alanının önemini vurguluyor.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:38
5 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

1 Ağustos’ta, Amerika Birleşik Devletleri’nde blockchain ve dijital varlıkları savunan bir kuruluş olan Dijital Ticaret Odası (CDC), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple‘a karşı açtığı davaya ilişkin kapsamlı bir rapor yayınladı. “Ripple Kararı: Etki ve Analiz” raporu davanın kararını mercek altına alarak kripto endüstrisinin geleceği üzerindeki derin etkilerine dikkat çekiyor.

Emsal Niteliğinde Karar

Rapora göre, Yargıç Analisa Torres’in kararı, bir yatırım sözleşmesi ile sözleşmede temel alınan varlık arasında ayrım yaparak hayati bir emsal teşkil ediyor.

Rapor, Torres’in Ripple’ın XRP‘sini kategorize etmesini inceliyor. Buna göre XRP token dağıtımları üç sınıfa ayrılıyor: kurumsal satışlar, programatik satışlar ve diğer dağıtımlar. Bu dağıtımların bir yatırım sözleşmesi teklifi ve satışı teşvik edip etmediğini belirlemek için ise Howey testi uygulandı. Bu testin ardından ise Torres’in kripto para sektöründe emsal karar olarak nitelendirilen kararı geldi.

Ripple Davasının Etkileri

CDC, Ripple’ı destekleyen karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CDC’nin kurucusu ve CEO’su Perianne Boring, kararın kripto endüstrisinde gelecekteki yasal karşılaşmalar için emsal oluşturmadaki öneminin altını çizdi.

Boring, dijital varlık sektöründe dengeli bir oyun alanının önemini ve grubun ABD’nin dijital ekonomideki liderliğini destekleyen politikaları savunmaya olan bağlılığını vurguladı. Yargıç Torres’in kararı mantıklı kripto düzenlemelerine yönelik bir adım olsa da, CDC kesin düzenleyici netliğin ancak Kongre’nin etkili mevzuatı yoluyla gelebileceğine inanıyor.

CDC, ABD Meclisi ve Senatosu’nda çok sayıda blockchain ve dijital varlık düzenleme tasarısının sunulduğunu kabul ediyor; ancak, öncelikle yasama takviminin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bu tasarıların yasalaşması konusunda belirsizlik olduğunu da ifade ediyor.

Zorluklara rağmen CDC, dijital varlıklar için kapsamlı bir yasal çerçeveyi savunmaya devam ediyor ve dijital varlık ürünlerinin piyasaya sürülmesi için elverişli bir ortam yaratıyor. Şubat ayında CDC, SEC’i yetkisini aşmakla ve eski Coinbase çalışanlarına karşı açılan davada kripto varlıklarını haksız yere menkul kıymet olarak etiketlemekle suçlamıştı.

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