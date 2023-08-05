Kripto Hedge Fonları Verileri: Bitcoin Karşısında Zorlu Mücadele

Özet

  • - 2023'te kripto hedge fonları, Bitcoin'in dolar karşısında %75 değer kazandığı bir dönemde, beklenen piyasa hareketlerine dayalı stratejilerle zorlu bir performans sergiledi.
  • - Hedge fonlarının kullandığı niceliksel yönlü yaklaşım, volatilitesi yüksek piyasalarda başarısız oldu ve Bitcoin fiyat hareketlerini takip etmekte güçlük çekti.
  • - Algoritmik alım satım taktikleri, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin artışı nedeniyle zorluklarla karşılaştı ve algoritmaların etkinliğini olumsuz yönde etkiledi.
  • - Piyasa Etkisi: Negatif
16:33
5 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

21e6 Capital‘in verilerine göre, 2023’te şu ana kadar kripto hedge fonlarının %13’ü kapatıldı ve fon kurulum hızı yavaşladı. Yılın başından bu yana Bitcoin dolar karşısında yaklaşık %75 değer kazandı.  Bu eğilim, kripto varlıkların değeri arttığında tarihsel olarak iyi performans gösteren bu tür fonların geçmiş performansıyla çelişiyor.

Fonlar Bitcoin Kazançlarına Ayak Uyduramıyor

21e6 Capital‘in kripto fonları veri analizine göre hedge fonları Bitcoin fiyatındaki artışa ayak uydurmakta zorlandı. Ve farklı fon stratejilerinde, 2023’teki dolar getirileri Bitcoin kazançlarının gerisinde kaldı.

İsviçreli firma veriler üzerinde yaptığı bir analizde, hedge fonların özellikle Bitcoin ile kıyaslandığında düşük performans gösterdiğini tespit etti.

Hedge fonları, beklenen piyasa hareketlerine dayalı stratejiler uygular. Hedge olmayan fonlara kıyasla vadeli işlem piyasalarına daha fazla güvenirler ve kısa vadeli fiyat dalgalanmaları üzerine bir nevi bahis yapma eğilimi taşırlar. Kripto piyasasında uygulandığında ise hedge stratejileri uzun vadeli trendler bozulduğunda başarısız olabilir.

Yapay Zeka İle Gelen Endişe

Hedge fonlarının izlediği tüm yatırım stratejileri arasında niceliksel yönlü yaklaşım olarak bilinen yaklaşımın 2023 yılında en az etkili olduğu kanıtlandı. Bu strateji istatistiksel karar vermeye dayanıyor ve trade algoritmalarından yararlanma eğilimi taşıyor.

21e6 Capital raporunun da belirttiği gibi bu tür veriye dayalı yaklaşımlar, volatilitesi yüksek piyasalarla tanımlanan bir yılda hedge fonları için baş ağrısına neden oldu. Başka bir deyişle, kripto fiyatları yükselmiş olsa da, daha önce gözlemlenen fiyat hareketlerini takip etmedi.

Algoritmik alım satım taktiklerinin önündeki bir diğer zorluk da son zamanlarda internette yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin çoğalması oldu. Quant fonları, algoritmalarının doğruluğunu ve etkinliğini korumak için veri toplama yöntemlerini ayarlar. Bu durum, yapay zeka kaynaklı yanlış bilgilerin giderek yaygınlaştığı bir ortamda algoritmaların düzgün çalışmasını engelliyor.

Aslında, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin artan yaygınlığı nedeniyle tehdit altında olan sadece trade algoritmaları değil. Araştırmalar, farklı makine öğrenimi modelleri için girdi verileri yapay olarak oluşturulmuş materyallerle bozulduğunda algoritmaların olumsuz etkilendiğini göstermiştir.

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