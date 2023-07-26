Piyasaların önde gelen meme token’ı olan Dogecoin (DOGE), son birkaç gün içinde %14’ün üzerinde değer artışı gördü ve DOGE’ler ile piyasa değerine göre akıllı sözleşme platformu Cardano’yu (ADA) geçerek yedinci en büyük kripto para birimi oldu.

DOGE Verileri!

Mevcut piyasa verilerine göre, son 24 saat içinde 21.900’den fazla analist tasfiye edildi ve toplam 45.8 milyon dolar dahil oldu. DOGE’nin short tasfiyeleri bu rakama 8 milyon dolardan fazla katkıda bulundu. DOGE’nin yükselişi, piyasa değerinin 11 milyar doları aşarak Cardano’nun 10.56 milyar dolarını aştığını gördü.

Popüler kripto para birimi, yakın zamanda Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’tan yararlanırken, mikroblog platformu Twitter’ın “X” olarak yeniden adlandırılmasının ardından Twitter biyografisini değiştirmesi Cardano, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) gelen son davalardan olumsuz etkilendi. Elon Musk’ın profil konumu, “X” ve “D” olarak görüntülenecek şekilde değiştirildi; “X”, Twitter’ın yeni kimliğini ima ediyor ve “D”, Musk’ın son birkaç yıldır açıkça savunduğu bir kripto para birimi olan Dogecoin’e bir selam olarak yorumlanıyor.

Altcoinlerde Son Durum!

Cardano ise ABD SEC’in önde gelen kripto para borsaları Binance ve Coinbase’e bu yılın başlarında açtığı ve birkaç listeden çıkarmayla sonuçlanan davalarda menkul kıymet olarak adlandırılmıştı. Örneğin Revolut, bu ayın başlarında ADA’yı Polygon‘dan MATIC ve Solana‘dan SOL ile birlikte listeden çıkardı. Ancak Cardano, CCData’nın ESG Benchmark raporu tarafından ESG skoru söz konusu olduğunda en iyi kripto para birimlerinden biri olarak bahsedildi. Raporun başında Ethereum (ETH) geldi, SOL ve ADA takip etti.

ESG raporu, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) zorunluluklarının “kurumsal yatırımcılar ve fonlar arasında giderek yaygınlaştığını” belirtiyor ve yönetilen küresel ESG ile ilgili varlıkların 2026 yılına kadar 33,9 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Rapora göre Ethereum, ESG Benchmark’ta AA derecesine ulaşan tek dijital varlıktı ve onu Solana, Cardano, Binance Coin (BNB), Aptos (APT), Polkadot (DOT), DAI izledi.