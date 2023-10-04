Eski BlackRock Direktörü Bitcoin ve Kripto Para Müjdesini Verdi

Trilyon dolarlık dünyanın en büyük varlık yönetim şirketinin 2 eski üst düzey yöneticisi kriptoya dair açıklamalar yaptı. Bitcoin fiyatının Binance/Coinbase davalarının ardından Haziran sonrasında toparlanmasını sağlayan BlackRock ETF başvurusu orta vadede bekleneni vermedi. Ancak eksi yöneticiler 3 yıl içinde yatırımcıların yüzünün güleceğini düşünüyor.

BlackRock, Bitcoin ve Kripto Paralar

Şu anda MarketVector Indexes’in CEO’su olan eski BlackRock genel müdürü Steven Schoenfield önümüzdeki 3-6 ay içinde SEC’in spot Bitcoin ETF onayını vereceğini söylüyor. Üçüncü kararlar için Ocak ayında zaman dolacak ve Mart ayında SEC son karar gününe kadar sonucu açıklayacak. Ret veya ETF onayı Mart ayı bitmeden belli olacak.

Schoenfield tahminini dün Londra’da düzenlenen CCData Dijital Varlık Zirvesi’nde ETF’lerle ilgili bir panelde paylaştı. Jacobi Varlık Yönetimi’nin CEO’su olan bir başka eski BlackRock yöneticisi Martin Bednall da aynı paneldeydi.

Schoenfield, Bednall tarafından daha yapılan açıklamalara da yanıt verdi. Schoenfield ilk hamle avantajını kimseye vermek istemeyen SEC’in aynı andan tüm başvuruları onaylayabileceğini söylemişti.

“SEC muhtemelen hepsini aynı anda onaylayacaktır; kimseye ilk hamle avantajı vermek istediklerini sanmıyorum”.

Spot Bitcoin ETF Onayı

Shoenfield tüm başvuruların aynı anda onaylanacağını daha önce söylese de Bednall önemli bir detaya değindi. 10 Ekim tarihinde GBTC kararına SEC’in itiraz süresi dolacak ve şimdiye kadar itirazını yapmadı. Buna göre eğer yeni bir bahane bulamazsa ve Ocak ayından önce karar vermek isterse ilk hamle avantajı Grayscale’in olabilir.

Ayrıca eski BlackRock eski direktörü Shoenfield onaya yaklaşıldığını söyledi.

“Tüm listeyi tamamen reddetmek yerine yorum istediler, bu da diyalogda marjinal ama önemli bir gelişme.”

Bu birçok uzmanın dikkat çektiği bir durum. SEC önceki negatif yaklaşımının aksine şimdi diyaloğa daha açık bir tavır takınıyor. Bu da nihayetinde onay için vaktin daraldığına olan inancı destekliyor.

CCData’nın dün Londra’da düzenlediği panelde Martin Bednall, SEC’in Bitcoin spot ETF’lerini onaylamaya karar vermesi halinde, hem marka hem de kaynaklar açısından geleneksel finans gücünün BlackRock’a ilk hamle avantajı sağlayacağına inandığını söyledi.

Ayrıca ona göre üç yıl için Spot ETF sayesinde 150-200 milyar dolar Bitcoin’e (ve BTC yatırım ürünlerine) girecek. Vadeli ETF’in ve kripto vadeli işlemlerin aksine spot ETF fiziksel varlık teminini desteklediği için fiyata olumlu etki edebilir. Willy Woo yakın zamanda yaptığı açıklamada spot ETF onaylanana kadar kripto paraların vadeli işlemlerdeki talebe göre dalgalanacağını ve arz kıtlığından kaynaklı bir fiyat artışı yaşamayacağımızı söyledi.