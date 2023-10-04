  Terra Classic (LUNC) İçin Ekim Sonunda Yükseliş Mümkün Mü? Fiyat Tahminleri 1 Dolar Beklentisini Suya Mı Düşürüyor?

Terra Classic’in (LUNC) fiyatında son 24 saatte düşüş yaşandı. Fiyat düşüşü %2.28 oranında gerçekleşti ve LUNC 0,00005852 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Piyasaya değerine göre bakıldığında ise LUNC 90. sırada kendisine yer bulmuş durumda.

LUNC Yükselecek Mi?

Tüm kripto paraların aksine geçtiğimiz hafta LUNC için yükselişle değil düşüşle geçti. Kripto paranın fiyatında %9 oranında düşüş yaşandı. Son 14 gün incelendiğinde ise sadece %3’lük fiyat artışı yaşandı. Belki de en büyük problem ise 1 yıl içerisinde yaşadığı %81’lik düşüşte gizliydi.

Yaşanan bu düşüşler, 2023 yılının ilk günlerinden bu yana LUNC’dan yükseliş bekleyen yatırımcılarını tedirgin etmişti. Kripto para birimini yakından takip eden ilişkili topluluk, hem LUNC’un hem de USTC’nin değerini arttırmak konusunda çabalarını sürdürüyor.

LUNC ile ilgili belirsizlik fiyatın aşağı yönlü hareketini destekleyebilir. 4 Ekim tarihinde PricePredictions tarafından algoritmalara sorulan fiyat tahmini de bu görüşe paralellik gösteriyor. Algoritmalara bu sorunun yöneltilmesinin sebebi ise Ekim ayı sonunda LUNC’un potansiyel fiyatını tahmin etmekti.

Algoritmanın yaptığı tahmine göre, Terra Classic fiyatının 31 Ekim’de 0,000055 dolardan işlem göreceği düşünülüyor. PricePredictions tarafından yapılan açıklamaya göre bu tahmin yapılırken, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), göreceli güç endeksi (RSI), Bollinger Bantları (BB) ve daha fazlası dahil olmak üzere birkaç temel teknik gösterge kullanılmış.

Teknik göstergeler incelendiğinde LUNC için fiyat düşüşü 2 Ekim Pazartesi günü başladı. Ne ilginçtir ki bu durum Piyasada yaşanan toparlanmanın hemen ardından geldi. Yakın zamanda fiyat üzerinde etkili olması beklenilen birkaç yönetim değişikliği LUNC’un fiyatında beklenilen etkiyi yaratmadı. Bu da göz önünde bulundurulduğunda yatırımcıların pek de ilgisinin çekilemediğine işaret ediyor.

Terra Classic Fiyatı Yorum

Terra Classic, 0,00005877 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu işlem fiyatı göz önünde bulundurulduğunda yatırımcılar için hala karmaşık bir fiyat ortamının bulunduğu görülebilir. Son 24 saat içinde %2.28 oranında net bir fiyat düşüşü de grafiklere yansıdı.

LUNC fiyat hareketlerini incelediğimizde dikkat çeken ilk nokta 0.00006 dolarda bulunan ilk direnç bölgesi oluyor. Bu direnç seviyesi net bir şekilde yükselişin önündeki engel olarak duruyor. Destek seviyesini incelediğimizde ise 0,00005 bölgesi, alım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı bölgeyi işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.