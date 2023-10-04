  LUNC Rallisi Başlıyor Mu? LUNC Coin Geleceği ve Yorumlar

Bitcoin fiyatı 28.000 dolarlık eşiği koruyamadığı için yeniden 27.500 doların altına geriledi. Şimdi önemli destek seviyesinde. İlgi zayıf ve ETH ETF heyecanı çok çabuk söndü. Üstelik hacimler de kayda değer biçimde azaldı. Ancak altcoinler bir kısmı süreçte pozitif ayrışıyor. Peki LUNC Coin bunlardan biri olacak mı?

LUNC Coin Yorum

Do Kwon tarafından terk yerle bir edilen Terra ekosisteminden geriye LUNC ve USTC kaldı. Daha önce farklı bir algo stablecoin projesinde yatırımcıları mağdur eden Do Kwon ikinci denemesinde kısmen başarıya ulaştığı için yüz milyarlarca doların kripto para piyasalarından silinmesine neden oldu. Geriye Terra asilerinin diriltmeye çalıştığı LUNC kaldı.

Mağdurların iyi niyetli çabaları pek başarıya ulaşamadı. Hali hazırda bu kadar alternatifi varken hayalet kasabaya dönmüş Terra Classic’i eşsiz kılan şey nedir? NFT’lerin de eridiği ortamda Terra Classic ağını destekleyecek popüler uygulamalar da yok.

Uzun vadede LUNC belki de LUNA’dan daha fazla başarıya ulaşma potansiyeline sahip. Ancak ikisinin de imkansızı zorlaması gerekecek.

LUNC Coin Fiyat Tahmini

Eylül sonundaki etkileyici toparlanmanın ardından, Bitcoin düştüğü için kripto paraların geri kalanı da hızla düştü. Eylül ayının sonlarında, 0,00006463 – 0,00006805 dolar seviyesindeki 12 saatlik düşüş emri bloğunda (OB) yaşanan keskin fiyat reddi, satıcıların daha derin dipleri hedeflediğini doğruladı.

Yüzde 10’luk yükseliş iyi bir deneme olsa da BTC fiyatındaki düşüş onu engelledi. Şimdi 0,000061 dolarlık kritik seviye de kaybedildi. Bugün 0,000055 dolara iğne atan fiyat bir miktar toparlansa da düşüş eğilimi göstermeye devam ediyor.

Yakın zamanda birçok kez 0,000056 dolar bölgesi kayıpları sınırlandırmıştı. Bu yüzden fiyatın destek alanından tepki alması şaşırtıcı olmadı. Ancak BTC fiyatı bu aşamada 27.000 doların altına iner ve 26.800 dolar altı kapanışlar yaparsa LUNC Coin boğalarının yeni bir destek seviyesi oluşturması gerekecek.

Olası yeni dip seviyeleri 0,000052 ve 0,000050 dolar olabilir. BTC yazı hazırlandığı sırada 27.500 doları aşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.