Avalanche (AVAX) Coin 20 Dolar Olur Mu? Stars Arena İlk Haftada Yüzde 3400 Yaptı

En iyi Ethereum rakibi akıllı sözleşme platformlarından olan Avalanche bir süredir enflasyonun altında eziliyor. Satıcıların baskın olduğu 2023 yılında yüksek token enflasyonu nedeniyle yeni diplere koşan AVAX fiyatı 10 doların altına indi. Peki Stars Arena onu kurtarabilecek mi?

Avalanche (AVAX) ve Stars Arena

SocialFi platformu Stars Arena hafta sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Avalanche (AVAX) fiyatı bu hafta %10 artışla çift haneli seviyesine döndü ancak kalıcı olamadı. 27 Eylül’de Friend Tech’e rakip olarak başlatılan sosyal medya uygulaması Avalanche için olumlu sonuçlar doğurabilir.

Stars Arena geçtiğimiz hafta Avalanche ağında piyasaya sürüldü ve on-chain metriklerdeki artışı tetikledi. DeFiLlama tarafından derlenen on-chain verilere göre bir haftalık platformun sermaye girişlerinde etkileyici bir büyüme var.

Aşağıdaki grafik sosyal medya protokolünün Toplam Kilitli Değerinin (TVL) 27 Eylül ile 2 Ekim arasında nasıl 33.000 dolardan 1,17 milyon dolara tırmandığını gösteriyor. Lansman sonrası ilk haftada TVL yüzde 3400 oranında arttı.

SocialFi platformu TVL gücü anlamında en büyük ikinci platform oldu ve bunu çok kısa bir sürede başardı.

AVAX Coin Yorum

Eğer Stars Arena projesine ilgi artmaya devam ederse bu AVAX talebini olumlu yönde etkileyecektir. Hızlı maddi dönüşü nedeniyle sosyal medya fenomenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan platforma üye olmak da kolay. X (eski adıyla Twitter) hesabınızla kaydolabildiğiniz platforma giriş için linkten internet sitesine gitmeniz ve Twitter ile kayıt butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Uygulama izinlerini verdikten sonra profiliniz, yeni AVAX cüzdanınız otomatik olarak oluşuyor.

Avalanche ağı bu hafta işlem faaliyetlerinde önemli bir artış kaydetti. Bu da Stars Arena TVL büyümesinin AVAX piyasası talebini artırabileceği yönündeki olumlu görüşü teyit ediyor. AVAX Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 9,7 dolarda bulunuyor.

AVAX cinsinden işlemler 27 Eylül’den bu yana artış göstererek 3 Ekim’de 376.000 işleme ulaştı. Bu rakam en son 26 Temmuz tarihinde görülmüştü.

İşlem sayısı metriğindeki artış ağa ilgiyi yansıttığı için fiyat için de pozitif bir harekettir.

Eğer genel piyasa hissiyatı izin verirse daha fazla popüler ismin platforma kaydolmasıyla AVAX’ın 20 dolar hedefli rallisinin başladığını görebiliriz. Ancak öncelikle 10 dolar seviyesinin destek olarak doğrulanması ve 15-14,77 dolar direncinin aşılması gerekiyor.

Olası düşüşte 9 ve 7 dolar destekleri yerini koruyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.