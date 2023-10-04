  SEC’ten Önemli Açıklama: XRP’yi, Tüm Altcoin’leri ve Coinbase’i İlgilendiriyor!

SEC’in 3 Ekim’de yaptığı açıklamalardan XRP yatırımcıları ve Coinbase dahil olmak üzere neredeyse tüm kripto para ekosistemi memnun değil. Çünkü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Coinbase borsasının kurum aleyhine açtığı davayı reddetmesini istedi. Bununla birlikte Coinbase borsasının kripto para alım hizmeti verirken menkul kıymet yasalarının ihlal ettiğini bildiğini söyledi. Peki, bu açıklamaların detayları neler ve kripto para ekosistemini nasıl etkileyebilir? Yanıtını videomuzda sizin için verdik…