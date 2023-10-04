3 Kripto Para Yorumcusunun Güncel Bitcoin (BTC) Tahminleri

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 27.400 dolardan alıcı buluyor ve hacimler düşmeye devam ediyor. ADP verisi bugünün en iyi haberiydi ancak o da beklenen ölçüde piyasaları yukarı çekemedi. Diğer taraftan güçlenen dolar endeksi ve artan faiz artış beklentisi yatırımcıları endişelendiriyor.

Bitcoin ve Kripto Paralar Yorum

Haftaya yoğun başlayan piyasalar ETF heyecanıyla toparlandı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Diğer tarafta DXY 107 sınırından şimdilik dönmüş gibi görünse de yeniden hareketlenmesi ihtimali endişe verici.

Skew takma adıyla bilinen popüler kripto yorumcusu 27.600 doların BTC için önemine dikkat çekti. Eğer boğalar bölgeyi geri kazanabilirse bu senaryoda yükselişin başladığını görebiliriz. Ancak kritik fiyat seviyesi kar satışlarının merkezi oldu.

Crypto Tony ise fiyatın geleceği için 27.000 dolar bölgesinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor. Mark Cullen ona katılarak şunları söyledi;

“Bitcoin benim bölgeme yaptığı ilk denemeden bir tepki alıyor ve trend çizgisini kırıyor. Tradfi’deki piyasa koşulları harika değil, bu yüzden baskı azaldı. Bakalım BTC, diğer piyasalar istikrara kavuşana kadar bu bölgede bir süre daha tutunabilecek mi? BTC için 27 bin doları tutmak çok önemli!”

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

ABD’nin 30 yıllık tahvil faizlerinin son 16 yılın zirvesine ulaşması risk piyasalarını olumsuz etkiledi. Skew makro cephedeki belirsizliğin ortasında işlem hacimlerinin zayıflığını normal karşılıyor. Yatırımcılar neler olacağını kestiremediği için kenarda kalıp izlemeyi tercih ediyor.

“Piyasa muhtemelen risk parametreleri ve maruziyet açısından olup biten her şeyi sindirmeye çalışıyor.”

ABD doları endeksi (DXY) ise bugün Wall Street açılışı sırasında önemli bir dalgalanma gördü. ABD dolar endeksi (DXY) geçen yılın 4. çeyreğinden bu yana görülmeyen seviyelerden hızla düştü. NorthmanTrader’ın kurucusu Sven Henrich durumu yorumlarken bunun beklenen senaryo olduğunu savundu.

“Tüm kaos ve dalgalanmanın ortasında inanılmaz derecede tutarlı ve temiz bir grafik var: ABD doları kanal trend çizgilerine saygı duyuyor. Kanalın tepesindeki son yüksek seviyelerde negatif ayrışma. Bu durumda ne olacağı muhtemelen yılın geri kalanı için piyasayı yönlendiren en önemli unsurlardan biri olacak.”

Eğer DXY hızlı bir geri dönüşe başlarsa bu durum 115 hatta daha yüksek seviyelere bir hareket başlatabilir. Kritik eşik 108 ve DXY buradan pek de uzaklaşmış değil.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.