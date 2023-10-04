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ABD Hazine Tahvilleri ve Bitcoin İlişkisi: Rekor Kazançların Ardından BTC Rallisi Gelecek

Özet

  • BitMEX CEO'su Arthur Hayes, ABD Hazine Tahvilleri ile Bitcoin fiyatı arasındaki ilişkiyi vurgulayarak Bitcoin rallisini öne sürdü.
  • ABD hazine tahvillerinin getirileri artarken, uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faizlerden daha fazla yükselmesi endişe yarattı.
  • ABD'nin hızla artan ulusal borcu ve para arzının Bitcoin'in boğa piyasası için ana katalizör olabileceği düşünülüyor.
  • Piyasaya Etkisi: Nötr
19:00
4 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Her geçen gün Bitcoin fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. Bu kez kripto para borsası BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes, X üzerinden takipçileri ile paylaşımlarda bulundu. Bitcoin rallisinin ABD hükümetinin izniyle gerçekleşeceğini açıklayan Hayes, bu yöndeki tahminleri için piyasa getirilerine dikkat çekti.

Hazine Tahvilleri ve Bitcoin Arasındaki İlişki

ABD hazine tahvillerinin getirileri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Eski CEO ise bu durumun makroekonomik bir patlama yaratacağını ve ilerleyen dönemlerde Bitcoin fiyatında bir ralli başlatacağını açıkladı. Bunun asıl nedeni uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli faiz oranlarından daha fazla yükselmesini tanımlayan bir olgu olan “ayı dikleşmesi” teorisi ile açıklıyor ve sözlerine şu ifadelerle devam ediyor:

“Getiriler çığlık çığlığa yükselirken neden şu anda bu piyasaları seviyorum? Banka modellerinde ayı dikleşmesinin gerçekleştiğine dair bir kavram yok. Bankaların portföylerinde bulunan kaldıraç ve doğrusal olmayan riskler nedeniyle, faizler yükseldikçe tahvil satacaklar ya da IRS’ye sabit ödeme yapacaklar. Daha fazla satış, daha fazla satışı beraberinde getirir ki bu da tahvil fiyatları için hiç de iyi bir şey değildir.”

TradingView’dan alınan bir başka veri 30 yıllık ABD devlet tahvili getirisinin bu hafta %5’e ulaştığını gösteriyor ve bu durum Küresel Mali Kriz öncesi Ağustos 2007’den bu yana ilk defa gerçekleşiyor. Paylaşımlarının devamında LookIntoBitcoin’in kurucusu ve Decentrader’ın kurucu ortağı Philip Swift, Hares’in düşüncelerine destek verdi ve Bitcoin ile hazine getirilerinin ilişkisini bir grafik üzerinden paylaştı. Para arzı genişlemesine de değinen Swift sözlerine şöyle devam etti:

“Bu, Bitcoin boğa piyasası için ana katalizör olacaktır.”

ABD’nin Ulusal Borcu Gün Geçtikçe Artıyor

Bunun yanı sıra, ABD rekor düzeydeki ulusal borcunu şaşırtıcı bir hızla artırmaya devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra ABD rekor düzeydeki ulusal borcunu dikkat çekici bir hızla artırmaya devam ediyor.

Borç toplamı ilk kez 33 trilyon seviyesini geçtikten yalnızca iki hafta sonra hükümet sadece bir günde toplam borcu 275 milyar dolar değerinde arttırdı. Bu durum ise finans yorumcularının dikkatinden kaçmadı. Bitcoin benimseme firması Jan3’ün CEO’su Samson Mow bu durum hakkında şu yorumu yaptı:

“ABD tek bir günde Bitcoin’in tüm piyasa değerinin yarısından fazlasını borç olarak ekledi. Bu 10 milyon BTC gibi bir şey. Ve hala 27 bin doların satın almak için iyi bir fiyat olup olmadığından emin olmayan insanlar var.”

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