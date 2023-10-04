Stellar (XLM) Fiyatı Kaç Dolar Olur? Güncel XLM Coin Fiyat Tahminleri

Bitcoin fiyatı şimdilik 27.500 dolar seviyesini koruyor ve kripto paralarım kümülatif değeri 1,09 trilyon dolarda. ADP verisi birkaç saat önce açıklandı ve son günlerde gelen en iyi verilerden biriydi. Eğer Tarım Dışı İstihdam verisi de Cuma günü pozitif gelirse altcoinler yeniden hareketlenebilir.

Stellar (XLM) Fiyatı Yorum

Stellar (XLM) fiyatı 0,1126 dolarda bulunuyor. Bu seviye azalan direnç trend çizgisi ile uzun vadeli yatay destek alanı arasındaki kesişim noktasına yakın. Nisan ayından bu yana destek seviyesi korunsa da alçalan direnç 3 aydır düşüş eğiliminde.

Günlük grafikte XLM Coin fiyatı 13 Temmuz tarihinde azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştü. Yaklaşık 1 ay sonra fiyatın 0,105 dolar dibine gerilediğini gördük. Sonrasında gelen sıçramaya rağmen XLM Coin boğaları, trend çizgisinden çıkamadı. Aksine retle birlikte düşüş devam etti.

XLM fiyatı 0,110 dolarlık yatay destek alanının içinde işlem görüyor. Bu seviye ikinci çeyrek başından bu yana hem destek hem direnç olarak hareket ettiği için önemli bir alan. Şimdi bu seviyeyle azalan direnç trend çizgisi birleştirdiğimizde azalan üçgen formasyonu oluşuyor. Düşüş yönlü hareketleri tetikleyen bu formasyon fiyatın aylardır devam eden ralli hamlelerinin sonuna işaret ediyor olabilir.

XLM Coin Fiyat Tahminleri

Günlük RSI okumaları belirsiz ve Bitcoin fiyatındaki düşüş ihtimali belirginleşiyor. Kral kripto para biriminin 28.500 dolarda yaşadığı ret en azından kısa vadede altcoinler için kayıpların derinleşebileceği anlamına geliyor. Öte yandan alçalan üçgen bir düşüş formasyonu olarak kabul edildiğinden aşağı yönlü kırılma XLM Coin için yakında gerçekleşebilir.

17 Ağustos’taki artışın yükselen bir paralel kanal gerçekleşmiş olması da düşüş anlatısını destekliyor. Burada olduğu gibi kanal içinde yükselen fiyat diğer faktörlerin de desteğiyle tabanı kırma potansiyeline sahip.

XLM Coin yatırımcıları için kilit bölge 0,11 dolar ve eğer altında kapanışlar olursa düşüş ivme kazanabilir. Olası düşüş senaryosunda 0,076 dolarlık yatay destek alanı test edilebilir. Bu ad mevcut fiyattan %35 kayıp anlamına geliyor.

Yükseliş hissiyatının geri dönmesi için trend çizgisinden bir kırılma görülmeli. Bu da 0,14 dolara bir yükseliş getirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.