f Güney Kore Merkez Bankası, CBDC Pilot Projesini Başlattığını Duyurdu › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Güney Kore Merkez Bankası, CBDC Pilot Projesini Başlattığını Duyurdu

Güney Kore Merkez Bankası, CBDC Pilot Projesini Başlattığını Duyurdu

Özet

  • Güney Kore Merkez Bankası, CBDC pilot projesini başlattığını duyurdu.
  • Güney Kore Merkez Bankası'nın pilot projesine Uluslararası Ödemeler Bankası da teknik destek sağlayacak.
  • Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Finansal Denetleme Servisi'nin (FSS) de dahil olacağı pilot projede, perakende ve toptan ödemelerde CBDC'lerin kullanılabilirliği test edilecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
18:00
4 Ekim 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Güney Kore de merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) yönelik teknik araştırmalar yürüten ülkeler arasına katıldı. Güney Kore Merkez Bankası, CBDC pilot projesini başlattığını duyurdu. Güney Kore Merkez Bankası’nın CBDC pilot projesine Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) da teknik destek sağlayacak.

Güney Kore de CBDC Araştırmalarına Başlıyor

Dijital varlıkların her geçen gün global ölçekte daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başlaması, Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin de benimsenmelerinin artmasına neden oldu. CBDC‘ler (merkez bankası dijital para birimi) de bu süreçte dijital varlık ekosisteminde çokça gündeme gelen tartışmalardan biri oldu.

Ülkelerin CBDC’lere olan yaklaşımı farklılık gösterse de son dönemlerde çok sayıda merkez bankası, CBDC’lere yönelik çeşitli teknik araştırmalar ve pilot projeleri başlattı. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) da CBDC pilot projesini geçen hafta tamamlandı ve CBDC’lerin olası fayda ve risklerine ilişkin detaylı bir rapor yayımlandı.

Güney Kore de CBDC’lere yönelik teknik çalışmalar yürüten ülkeler arasına dahil oldu. Güney Kore Merkez Bankası, gün içerisinde yaptığı resmi bir duyuru ile CBDC pilot projesi başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada CBDC’lere yönelik henüz somut ve resmi bir adım atılmadığını ve yürütülecek çalışmaların yalnızca çeşitli testlerden ve araştırmalardan oluşacağı belirtildi.

Pilot projeye Uluslararası Ödemler Bankası da uzman teknik destek sağlayacak. Ayrıca belirli kamu kurumları ve özel bankalar da çalışmalara katılacak.

Güney Kore Merkez Bankası, CBDC Pilot Projesini Duyurdu

Güney Kore Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Finansal Denetleme Servisi (FSS) ile birlikte ortak bir duyuru yaptı ve CBDC pilot projesini başlattığını duyurdu. Başlatılacak pilot proje ile birlikte merkez bankası dijital para birimlerinin potansiyel fayda ve riskleri değerlendirilecek.

Güney Kore Merkez Bankası’nın pilot projesine Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS: Bank for International Settlements) da teknik destek sağlayacak. Ayrıca pilot projeye bazı özel bankalar ve kamu kurumları dahil olacak. Hem perakende hem de toptan ödemelerde CBDC’lerin kullanılabilirliği test edilecek.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka Teknolojilerinin Potansiyel Risklerini Değerlendirmek Adına Kolları Sıvadı
Avrupa Komisyonu, Yapay Zeka Teknolojilerinin Potansiyel Risklerini Değerlendirmek Adına Kolları Sıvadı
Kazakistan’da Elektrik Maliyetleri Nedeniyle Bitcoin Madencileri Faaliyetlerini Durduruyor
Kazakistan’da Elektrik Maliyetleri Nedeniyle Bitcoin Madencileri Faaliyetlerini Durduruyor
SPK Başkanı Borsa Yatırımcısını Uyardı, Yeni Yatırımcılar Ne Yapmalı?
SPK Başkanı Borsa Yatırımcısını Uyardı, Yeni Yatırımcılar Ne Yapmalı?
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance Davasında Bir Kez Daha Eleştirilerin Odağında
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance Davasında Bir Kez Daha Eleştirilerin Odağında
JPEX Borsası Davasında Hong Kong ve Makao’da Şok Tutuklamalar!
JPEX Borsası Davasında Hong Kong ve Makao’da Şok Tutuklamalar!
Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) CBDC Pilot Projesi Sonlandırıldı
Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) CBDC Pilot Projesi Sonlandırıldı
Bitcoin Kredi Platformu Yeni Hizmetini Duyurdu: Hedefinde Ethereum Var
Bitcoin Kredi Platformu Yeni Hizmetini Duyurdu: Hedefinde Ethereum Var
Kripto Para Düzenlelemelerine Yönelik Çalışmalar Hız Kazanıyor: Brezilya Merkez Bankası Başkanından Regülasyon Açıklaması
Kripto Para Düzenlelemelerine Yönelik Çalışmalar Hız Kazanıyor: Brezilya Merkez Bankası Başkanından Regülasyon Açıklaması
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023