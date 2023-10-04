Güney Kore de merkez bankası dijital para birimlerine (CBDC) yönelik teknik araştırmalar yürüten ülkeler arasına katıldı. Güney Kore Merkez Bankası, CBDC pilot projesini başlattığını duyurdu. Güney Kore Merkez Bankası’nın CBDC pilot projesine Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) da teknik destek sağlayacak.

Güney Kore de CBDC Araştırmalarına Başlıyor

Dijital varlıkların her geçen gün global ölçekte daha geniş bir kullanım alanına sahip olmaya başlaması, Blockchain teknolojisinin ve kripto para birimlerinin de benimsenmelerinin artmasına neden oldu. CBDC‘ler (merkez bankası dijital para birimi) de bu süreçte dijital varlık ekosisteminde çokça gündeme gelen tartışmalardan biri oldu.

Ülkelerin CBDC’lere olan yaklaşımı farklılık gösterse de son dönemlerde çok sayıda merkez bankası, CBDC’lere yönelik çeşitli teknik araştırmalar ve pilot projeleri başlattı. Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) da CBDC pilot projesini geçen hafta tamamlandı ve CBDC’lerin olası fayda ve risklerine ilişkin detaylı bir rapor yayımlandı.

Güney Kore de CBDC’lere yönelik teknik çalışmalar yürüten ülkeler arasına dahil oldu. Güney Kore Merkez Bankası, gün içerisinde yaptığı resmi bir duyuru ile CBDC pilot projesi başlattığını açıkladı. Yapılan açıklamada CBDC’lere yönelik henüz somut ve resmi bir adım atılmadığını ve yürütülecek çalışmaların yalnızca çeşitli testlerden ve araştırmalardan oluşacağı belirtildi.

Pilot projeye Uluslararası Ödemler Bankası da uzman teknik destek sağlayacak. Ayrıca belirli kamu kurumları ve özel bankalar da çalışmalara katılacak.

Güney Kore Merkez Bankası, CBDC Pilot Projesini Duyurdu

Güney Kore Merkez Bankası, Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) ve Finansal Denetleme Servisi (FSS) ile birlikte ortak bir duyuru yaptı ve CBDC pilot projesini başlattığını duyurdu. Başlatılacak pilot proje ile birlikte merkez bankası dijital para birimlerinin potansiyel fayda ve riskleri değerlendirilecek.

Güney Kore Merkez Bankası’nın pilot projesine Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS: Bank for International Settlements) da teknik destek sağlayacak. Ayrıca pilot projeye bazı özel bankalar ve kamu kurumları dahil olacak. Hem perakende hem de toptan ödemelerde CBDC’lerin kullanılabilirliği test edilecek.