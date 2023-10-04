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  •   Yüzde 92 Yükselmişti! Öngörüleri Çıkan Analist O Altcoin İçin Uyardı! Çökmesini Bekliyor!

Yüzde 92 Yükselmişti! Öngörüleri Çıkan Analist O Altcoin İçin Uyardı! Çökmesini Bekliyor!

Özet

  • Kripto para analisti Altcoin Sherpa, tartışmalara konu olan altcoin projesi Worldcoin (WLD) için düşüş öngörüsünde bulundu.
  • Analist WLD'nin mevcut fiyatlardan en az yüzde 34 oranında düşebileceği konusunda uyardı.
  • Altcoin Sherpa, Worldcoin'in fiyatının uzun vadede 1 doların altına çekilmesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
17:20
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para yatırımcılarının öngörülerinin çıkmasından dolayı yakından takip ettiği kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, piyasaya sürüldüğü günden beri tartışmalara konu olan altcoin projesi Worldcoin’in (WLD) çöküşün eşiğinde olabileceği konusunda uyardı. Analist popüler altcoin Solana (SOL) için de en iyi satın alım seviyesini paylaştı.

WLD İçin Karanlık Tablo Çizdi

Anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, sosyal medya platformu X’den Worldcoin‘in WLD’sinin mevcut değerinden en az yüzde 34 düşeceğini belirterek “Bunun için harika bir long pozisyon açmıştık ancak bence artık yorulmuş gibi görünüyor. Pozisyonumu kapattım ama şu anda long pozisyonunuz varsa yakında kapatmayı düşünmelisiniz. Bence uzun vadede 1 doların altına inecek. Yine de 1,50 dolarda küçük bir sıçrama yapabilir.” diyerek düşüş beklediğini söyledi.

Analistin paylaştığı WLD grafiğine bakıldığında, altcoin’in 1,90 dolar seviyesine yakın noktada önemli bir dirençle karşılaşmasının ardından düşüş trendinde olduğu ve muhtemelen 1,50 dolar civarında oluşan tek hareketli ortalama olan 200 günlük Basit Hareketli Ortalama’yı (SMA) yeniden test etmesini beklediği görülüyor.

WLD, Eylül’de 0,978 dolara kadar düşmüş ve 28 Eylül’de sürpriz yüzde 92’lik yükselişle 1,88 dolara kadar çıkmıştı. Tartışmalara konu olan altcoin o zamandan beri geri çekildi ve son 24 saatte yüzde 7,46 düşüşle 1,51 dolardan, analistin sıçrama olabileceğini belirttiği seviyenin yakınında hareket ediyor.

Solana’da En İyi Satın Alım Seviyesini İşaretledi: 26 Dolar

Altcoin Sherpa ayrıca Ethereum (ETH) rakibi Solana‘yı da yakından takip ettiğini söyledi. Analist popüler altcoin’in fiyatındaki yükselişin teyiti için önemli bir direnç seviyesini kırıp kırmayacağını görmek için beklediğini ifade ederek şunları söyledi:

Fiyatın yaklaştığı bu bölge çok önemli bir bölge. 26 dolar S/R (destek/direnç) için kilit bir bölge. Dürüst olmak gerekirse, bunun hala iyi bir satın alma fırsatı sunduğunu düşünüyorum. Muhtemelen yatırım yapılabilecek en iyi altcoin’lerden biri. Tam olarak ne zaman alım yapılmalı diye soracak olursanız 26 dolar seviyesini kırıp geçmesi beklenmeli derim.

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