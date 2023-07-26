XRP fiyatı, geçtiğimiz iki hafta boyunca 14 Temmuz’da 0,938 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından bir düzeltme aşamasına girdi. Şu anda fiyat aşağı eğimli bir direnç trend çizgisi ve 0,669 dolar destek seviyesi ile alçalan üçgen formasyonu içinde hareket ediyor. Bu formasyonun oluşumu altcoin’in gelecekteki büyümesini potansiyel olarak etkileme gücüne sahip.

XRP Fiyatı İçin Öne Çıkan 2 Senaryo

Kripto para piyasasının genelini vuran son düşüş dalgası, XRP fiyatını son bir haftada yüzde 21 oranında düşmesi ve yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle aynı hizada bulunan 0,669 dolara kadar çekilmesine neden olurken fiyatın 0,669 dolardan destek bulduğu görüldü. Bu seviye alıcılar için güçlü bir destek olarak kabul ediliyor ve günlük fiyat grafiğindeki uzun fitilli mum oluşumları da bunu doğruluyor. Bu durum alıcıların destek noktasını aktif bir şekilde savunduklarını, düşüşün yükselişe dönmesini tetikleyerek fiyatı genel trend çizgisini kırmak için harekete geçmeye itebilir.

Alçalan üçgen formasyonu daha büyük bir yükseliş trendi içinde oluştuğundan dolayı XRP fiyatının direnç trend çizgisinin üzerine çıkması ve önceki toparlanmasına devam etmesi daha yüksek bir ihtimal. Bu senaryoda, kırılım sonrası başlayacak bir rallide fiyatın 0,927 dolardaki son tepe seviyeye yönelmesi ve hatta 1,015 dolardaki kilometre taşını aşması beklenebilir.

Bununla birlikte, Bitcoin‘deki (BTC) devam eden düzeltme ve genel piyasa duyarlılığının altcoinler’e baskı yapıyor oluşu XRP’deki satıcıları alçalan üçgenin 0,0669 dolardaki boyun çizgisinin altında bir kırılım tetiklemelerine neden olabilir. Bu durum satış baskısının artmasına, fiyatın 0,613 dolara ve hatta potansiyel olarak 0,6 dolardaki psikolojik desteğe kadar çekilmesine yol açabilir.

Yönlü Hareketli Endeks Göstergesi Düşüş Sinyali Veriyor

Bazı teknik göstergeler de XRP’de artan arz baskısına işaret ediyor. Yönlü Hareketli Endeks‘inin (DMI) DI+ (mavi çizgi) ve DI- (turuncu çizgi) değerlerinin düşüş trendine yaklaşmış olması duyarlılıkta potansiyel bir değişime ve düşüş trendinin devam edeceğine işaret ediyor.

Özetle XRP’nin fiyat grafiğindeki alçalan üçgen formasyonunun mevcut oluşumu, düşüşün yükselişe dönmesi ve 1,015 dolardaki dönüm noktasına doğru potansiyel bir hareket ihtimalini gösteriyor. Bununla birlikte, piyasa koşulları altcoinler üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek olursa ve fiyat boyun çizgisinin altına inmesi halinde daha uzun bir düzeltmeye neden olabilir ve fiyat potansiyel olarak 0,613 dolar ve 0,6 dolar destek seviyelerine düşebilir. Yatırımcıların altcoin’in gelecekteki yönünü tespit etmek için temel destek ve direnç seviyelerini yakından takip etmeleri gerekiyor.