Kayıt Banner
Kripto Para

Avustralyalı kripto brokeri Caleb & Brown, ABD doları çekimlerinde Ripple Payments altyapısına geçti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Caleb & Brown, ABD doları çekimlerinde Ripple Payments altyapısına geçti.
  • ⚡ Şirket, muhabir bankacılık kaynaklı gecikmeleri azaltarak daha hızlı mutabakat hedefliyor.
  • 💵 Bu değişiklik, müşterilerin dijital varlık alım satım düzenini değiştirmeden $XRP ekosisteminin ödeme tarafındaki kullanımını genişletiyor.
  • 🌍 Adım, MiCA gibi düzenlemelerin etkisiyle kurumsal blokzincir altyapısına talebin arttığı dönemde geldi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avustralya merkezli kripto para brokeri Caleb & Brown, ABD doları çekim süreçlerini hızlandırmak için Ripple ile iş birliğine gitti. Şirket, geleneksel muhabir bankacılık sürecinin bir bölümünü Ripple Payments ile değiştirerek ödeme altyapısını yeniledi. Bu adım, müşterilerin dijital varlık alım satım ve saklama süreçlerini değiştirmeden dolar çekimlerinde daha hızlı mutabakat sağlanmasını amaçlıyor.

İçindekiler
1 ABD doları çekimlerinde altyapı değişikliği
2 Şirketler neyi hedefliyor
3 Kurumsal talep ve düzenleyici çerçeve

ABD doları çekimlerinde altyapı değişikliği

2 milyar doların üzerinde müşteri varlığını yöneten Caleb & Brown, bu entegrasyonla sınır ötesi para transferlerinde sık görülen gecikmeleri ve operasyonel sürtünmeyi azaltmayı hedefliyor. Kripto varlıklar blokzincir ağlarında saniyeler içinde hareket edebilirken, ABD doları gibi itibari para birimleri halen çok sayıda aracı içeren eski bankacılık kanallarına dayanıyor. Bu yapı da daha yavaş işlem süreleri ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor.

Mini sözlük: Muhabir bankacılık, bir bankanın başka bir ülkedeki ya da para birimindeki işlemleri başka bir banka üzerinden yürüttüğü sistemdir. Bu model, özellikle sınır ötesi ödemelerde ek aracı kurumlar nedeniyle süreyi uzatabilir ve maliyeti artırabilir.

Caleb & Brown ile Ripple arasındaki ortaklık, müşteriye dönük yeni bir ürün sunmaktan çok, şirketin arka plandaki ödeme omurgasını güçlendiriyor. Böylece ABD doları çekimlerinin daha verimli tamamlanması ve geleneksel bankacılık kaynaklı bekleme sürelerinin azaltılması bekleniyor.

Jake Boyle, Ripple Payments altyapısının kripto sektöründeki hız ve yeniliği, ABD doları ile geleneksel bankacılık sisteminin halen varlığını koruyan yapısıyla bir araya getirdiğini vurguladı.

Şirketler neyi hedefliyor

Caleb & Brown Ticari İşler Direktörü Jake Boyle, ortaklığın blokzincir tabanlı yeniliklerle mevcut finansal gerçekliği buluşturma ihtiyacını yansıttığını söyledi. Boyle’un değerlendirmesi, kripto piyasalarının günün her saati çalışmasına karşın geleneksel para transferlerinin on yıllardır kullanılan bankacılık altyapısına bağlı kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ripple Payments, Ripple’ın şirketlere yönelik ödeme ağı olarak biliniyor. Ağ, mevcut finans sistemleriyle uyumu korurken ödeme akışlarını modernleştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Caleb & Brown müşterileri için kullanım alanı yalnızca sınır ötesi transferlerle sınırlı kalmıyor, günlük ABD doları çekim işlemlerine de uzanıyor.

Şirketin açıklamaları, yapılan yatırımın alım, satım, saklama ve çekim süreçlerini sadeleştiren altyapıya odaklandığını ortaya koyuyor.

Kurumsal talep ve düzenleyici çerçeve

Düzenlemelere uyumlu kripto şirketleri operasyonel verimliliğe daha fazla ağırlık verirken, blokzincir destekli mutabakat ağları da eski bankacılık kanallarının yerini kademeli olarak almaya başladı. Son açıklama, dünya genelinde kurumsal düzeyde blokzincir altyapısına yönelik ilginin hızlandığı bir dönemde geldi.

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA gibi çerçeveler, uyumlu dijital varlık çözümlerine olan talebi artırıyor. Bu ortamda Ripple, Hedera, Cardano ve XDC gibi ağlar, kurumsal ödemeler ve tokenleştirilmiş finans alanında öne çıkan platformlar arasında gösteriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Almanya, AB’nin MiCA lisanslarında 57 onayla ilk sırada yer aldı

Ukrayna’da 8.3 milyon dolarlık kripto devri gerçekleşti! Devletin yeni adımı ne anlama geliyor?

Dubai VARA, 5 Mayıs 2026 itibarıyla 50’nci sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansını verdi

Bitcoin için tarihsel dip bölgesi 45000 dolar seviyesine işaret ediyor

BitMEX yönetim kadrosunda geniş çaplı ayrılıkların ardından Peter Wilkinson CEO görevini üstlendi

Bitcoin ETF’lerinde 4,06 milyar dolarlık çıkış görüldü! Kurumsal talepte neler yaşandı?

Bitcoin, ABD ile İran arasındaki görüşme trafiğine rağmen haftalık bazda %6,8 geriledi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu, borsalardan 781.227 milyar SHIB çıkışının ardından ilk 30’a geri döndü
Bir Sonraki Yazı Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken alıcıların temkinli kaldığı görülüyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken alıcıların temkinli kaldığı görülüyor
BITCOIN (BTC)
Shiba Inu, borsalardan 781.227 milyar SHIB çıkışının ardından ilk 30’a geri döndü
SHIBA INU (SHIB)
WLD’de haftalık düşüş %29’a yaklaştı! Kritik bölgede şimdi neler yaşandı?
WORLDCOIN (WLD)
XRP ağında haftalık 19 bin yeni hesap açılırken $1.05 destek seviyesi korunuyor
RIPPLE (XRP)
XRPL Foundation ve VS1 Finance, XRP Ledger üzerinde izinli kredi uygulaması için açık kaynaklı altyapı geliştireceğini açıkladı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?