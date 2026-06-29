Avustralyalı kripto brokeri Caleb & Brown, ABD doları çekimlerinde Ripple Payments altyapısına geçti

Avustralya merkezli kripto para brokeri Caleb & Brown, ABD doları çekim süreçlerini hızlandırmak için Ripple ile iş birliğine gitti. Şirket, geleneksel muhabir bankacılık sürecinin bir bölümünü Ripple Payments ile değiştirerek ödeme altyapısını yeniledi. Bu adım, müşterilerin dijital varlık alım satım ve saklama süreçlerini değiştirmeden dolar çekimlerinde daha hızlı mutabakat sağlanmasını amaçlıyor.

ABD doları çekimlerinde altyapı değişikliği

2 milyar doların üzerinde müşteri varlığını yöneten Caleb & Brown, bu entegrasyonla sınır ötesi para transferlerinde sık görülen gecikmeleri ve operasyonel sürtünmeyi azaltmayı hedefliyor. Kripto varlıklar blokzincir ağlarında saniyeler içinde hareket edebilirken, ABD doları gibi itibari para birimleri halen çok sayıda aracı içeren eski bankacılık kanallarına dayanıyor. Bu yapı da daha yavaş işlem süreleri ve daha yüksek maliyet anlamına geliyor.

Mini sözlük: Muhabir bankacılık, bir bankanın başka bir ülkedeki ya da para birimindeki işlemleri başka bir banka üzerinden yürüttüğü sistemdir. Bu model, özellikle sınır ötesi ödemelerde ek aracı kurumlar nedeniyle süreyi uzatabilir ve maliyeti artırabilir.

Caleb & Brown ile Ripple arasındaki ortaklık, müşteriye dönük yeni bir ürün sunmaktan çok, şirketin arka plandaki ödeme omurgasını güçlendiriyor. Böylece ABD doları çekimlerinin daha verimli tamamlanması ve geleneksel bankacılık kaynaklı bekleme sürelerinin azaltılması bekleniyor.

Jake Boyle, Ripple Payments altyapısının kripto sektöründeki hız ve yeniliği, ABD doları ile geleneksel bankacılık sisteminin halen varlığını koruyan yapısıyla bir araya getirdiğini vurguladı.

Şirketler neyi hedefliyor

Caleb & Brown Ticari İşler Direktörü Jake Boyle, ortaklığın blokzincir tabanlı yeniliklerle mevcut finansal gerçekliği buluşturma ihtiyacını yansıttığını söyledi. Boyle’un değerlendirmesi, kripto piyasalarının günün her saati çalışmasına karşın geleneksel para transferlerinin on yıllardır kullanılan bankacılık altyapısına bağlı kalmayı sürdürdüğüne işaret ediyor.

Ripple Payments, Ripple’ın şirketlere yönelik ödeme ağı olarak biliniyor. Ağ, mevcut finans sistemleriyle uyumu korurken ödeme akışlarını modernleştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede Caleb & Brown müşterileri için kullanım alanı yalnızca sınır ötesi transferlerle sınırlı kalmıyor, günlük ABD doları çekim işlemlerine de uzanıyor.

Şirketin açıklamaları, yapılan yatırımın alım, satım, saklama ve çekim süreçlerini sadeleştiren altyapıya odaklandığını ortaya koyuyor.

Kurumsal talep ve düzenleyici çerçeve

Düzenlemelere uyumlu kripto şirketleri operasyonel verimliliğe daha fazla ağırlık verirken, blokzincir destekli mutabakat ağları da eski bankacılık kanallarının yerini kademeli olarak almaya başladı. Son açıklama, dünya genelinde kurumsal düzeyde blokzincir altyapısına yönelik ilginin hızlandığı bir dönemde geldi.

Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi MiCA gibi çerçeveler, uyumlu dijital varlık çözümlerine olan talebi artırıyor. Bu ortamda Ripple, Hedera, Cardano ve XDC gibi ağlar, kurumsal ödemeler ve tokenleştirilmiş finans alanında öne çıkan platformlar arasında gösteriliyor.