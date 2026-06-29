Bitcoin 60 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışırken alıcıların temkinli kaldığı görülüyor

Bitcoin, haftanın ilk işlem gününde Wall Street açılışı sırasında 60 bin dolar çevresinde dalgalandı. Fiyatın bu seviyeyi yeniden destek haline getirme çabası sürerken, ABD hisse senetlerindeki yükselişe rağmen kripto piyasasında aynı ölçüde güçlü bir toparlanma görülmedi.

60 bin dolar çevresinde zorlu mücadele

TradingView verileri, Bitcoin tarafında 60 bin dolar seviyesinin yeniden kazanılması için süren çekişmeye işaret etti. BTC fiyatı gün içinde bu bölgeye yaklaşsa da yukarı yönlü ivme kalıcı olmadı. Piyasa oyuncularının kısa vadede daha savunmacı bir tutum aldığı, bu nedenle fiyat hareketlerinin sık sık yön değiştirdiği izlendi.

Glassnode, alıcıların şimdiye kadar kalıcı bir toparlanmayı başlatacak ölçüde güçlü bir inanç ortaya koyamadığını, bu nedenle fiyatın yerel dipler yakınında yatay seyrettiğini belirtiyor.

Trader Daan Crypto Trades, Bitcoin’in önceki haziran diplerine yakın bir bantta hareket ettiğini ve yaklaşık 60 bin dolar bölgesinin fiyatı sınırlamayı sürdürdüğünü söyledi. Analiste göre daha aşağıda hafif biçimde yükselen dip izleri görülse de bu tablo, tek başına net bir güç değişimine işaret etmiyor.

ABD ve İran gündemi risk iştahını etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran’ın bir görüşme talep ettiğini ve temasın salı günü Doha’da yapılacağını yazdı. Bu gelişme, ABD ile İran arasında tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentileri güçlendirirken, S&P 500 ile Nasdaq Bileşik Endeksi haftaya artıda başladı.

QCP Capital, iki tarafın şimdilik geri adım atmış görünmesine rağmen tablonun hala belirsiz olduğunu, petrol fiyatlarının düşük 70 dolar bölgesinde dengede kalmasının ise gerginliğin hafifleyebileceğine dair temkinli bir iyimserlik sunduğunu kaydetti.

QCP Capital, buna karşın petrol fiyatlarında yeniden yükseliş riskinin masada olduğunu vurguladı. İşlem şirketi, bu başlığın kripto varlıklar için önemli bir baskı unsuru olabileceğini değerlendirdi. WTI ham petrol cuma günü varil başına 68 doların altına inse de daha sonra yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Şirket ayrıca ABD piyasalarının cuma günü kapalı olacağını, ABD ile İran arasındaki sürecin ise halen akışkan yapısını koruduğunu hatırlattı. Buna göre düşük likidite koşulları oynaklığı artırabilir. Benzer bir görünüm hafta sonunda da görülmüştü.

Onchain veriler temkinli tabloya işaret etti

Onchain analiz platformu Glassnode, Bitcoin ağındaki verilerin önceye göre daha dengeli bir görünüm sunduğunu, ancak piyasanın yapısal bir ayarlama döneminden henüz çıkmadığını bildirdi. Platform, sermaye girişlerinin daraldığını ve katılımcıların daha korumacı bir pozisyon aldığını aktardı. Glassnode, blokzincir üzerindeki verileri inceleyerek yatırımcı davranışlarını takip eden bir analiz şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Onchain veri, işlemlerin ve cüzdan hareketlerinin doğrudan blokzincir üzerinden izlenmesiyle elde edilen piyasa göstergelerini ifade eder. Spot emir akışı, borsalarda gerçek alım satım talebinin yönünü gösterirken türev pozisyonları vadeli işlemler ve kaldıraçlı işlemlerdeki eğilimi yansıtır.

Glassnode’a göre arzın daha spekülatif yatırımcıların eline kayması, fiyat dalgalanmalarının artma ihtimalini yükseltiyor. Platform, spot taraftaki emir akışı, türev piyasalardaki pozisyonlanma ve kurumsal talebin halen temkinli görünmesi nedeniyle kalıcı bir toparlanma için alıcı güveninin belirgin biçimde güçlenmesi gerektiğini düşünüyor.