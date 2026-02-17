Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren 90 yıllık fast food zinciri Steak ‘n Shake, kripto para ile ödeme sistemini başlattığı dokuz aylık dönemde önemli bir büyüme kaydettiğini açıkladı. Şirket, Bitcoin ile yapılan ödemelerin satışlara doğrudan olumlu yansıdığını belirtiyor.

Bitcoin ile Satışlarda Yaşanan Artış

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başladıktan sonra şubelerdeki satışlarda dikkat çeken bir ivmelenme yakaladı. Şirketin sosyal medya açıklamalarında, aynı mağaza satışlarının Ekim 2025 itibarıyla yüzde 15, 2026’da ise yüzde 18 yükseldiği resmi olarak açıklandı. Bu oranlar, sektörün ortalama büyüme hızının oldukça üzerinde yer alıyor.

Şirketin Stratejik Rezerv Modeli

Fast food zinciri, kripto para ile elde edilen tüm gelirleri doğrudan bir Stratejik Bitcoin Rezervi’nde topluyor. Bu rezervde yaklaşık 168,6 Bitcoin bulunuyor ve piyasa koşullarına göre toplam değerinin 15 milyon dolara yaklaştığı bildiriliyor. Söz konusu rezerv, müşteri ödemeleri ile elde edilen BTC gelirleri yanı sıra doğrudan şirket hazinesinden yapılan yatırımlar sayesinde büyüdü. Özellikle Mayıs 2025 ve Ocak 2026’daki alımlar dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda.

Şirketin bu stratejisi, sektörde kripto parayı yalnızca bir pazarlama aracı olarak görmekten öteye geçiyor; operasyonel ve finansal planların merkezine Bitcoin’i yerleştiren bir uygulama haline gelmiş durumda.

Operasyonel Avantajlar ve Çalışanlara Bitcoin Bonusu

Ödeme işlemlerinde Bitcoin’in Lightning Network ağı tercih edilerek işlem ücretlerinde neredeyse yüzde 50 oranında tasarruf sağlandığı açıklandı. Bu durum, kredi kartı şirketlerine ödenen yüksek komisyon maliyetlerini ciddi şekilde azalttı.

Şirketin bir diğer yeniliği ise çalışanlara yönelik uygulamalarda görülüyor. 1 Mart tarihinden itibaren, Steak ‘n Shake tarafından işletilen restoranlarda çalışan saatlik personele, her çalıştıkları saat için 0,21 dolar değerinde Bitcoin bonusu verilmesi planlanıyor. Bu bonusun çalışanlar tarafından iki yıllık bir bekleme süresinin ardından kullanılabileceği bildirildi.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, “Steak ‘n Shake olarak, Bitcoin ödemelerine dokuz ay önce başladık. O tarihten bu yana şubelerimizde satışlar gözle görülür biçimde yükseldi. Burgerlerimiz için elde edilen tüm Bitcoin gelirleri Stratejik Bitcoin Rezervimizde değerlendiriliyor” ifadelerine yer verildi.

Bonus sistemi için iş ortaklarından biri olarak Fold isimli ödül uygulamasından da destek alındığı belirtildi. Bu uygulama ile çalışan motivasyonunun artırılması ve kripto ekosistemine katılımın desteklenmesi amaçlanıyor.

Steak ‘n Shake’in El Salvador’daki yatırım planları, küresel ölçekte Bitcoin ile perakende işlemlerin yaygınlaştırılması anlamında yeni bir adım olarak görülüyor. Bilindiği üzere, El Salvador dijital varlığı resmî olarak para birimi statüsüne getiren ilk ülke oldu.