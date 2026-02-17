Winvest — Bitcoin investment
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Özet

  • Strategy şirketi, 2.486 yeni bitcoin satın alarak rezervini 717.131 BTC’ye çıkardı.
  • Şirket, son alımlarını hisse ve dijital kredi enstrümanlarıyla finanse ettiğini paylaştı.
  • Piyasa volatilitesine rağmen kurumsal bitcoin stratejisinden vazgeçilmediği görülüyor.
COINTURK
COINTURK

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanı olduğu bitcoin odaklı kurumsal şirket Strategy, geçtiğimiz hafta yeni bir alım gerçekleştirdi. Şirket, toplamda 168,4 milyon dolar karşılığında 2.486 bitcoin daha satın alarak, sahip olduğu bitcoin miktarını 717.131’e yükseltti. Bu miktarla Strategy, küresel çapta en fazla bitcoin tutan kuruluşlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 İleri Düzey Bitcoin Alım Stratejisi
2 Şirketin Finansman Yöntemleri ve Risk Tartışmaları

İleri Düzey Bitcoin Alım Stratejisi

Strategy, bitcoin biriktirme politikasını uzun süredir sürdüren ve bunu resmi bilançosunda net şekilde yansıtan şirketlerin başında geliyor. Bugüne dek topladığı tüm bitcoin’lerin toplam maliyeti 54,52 milyar dolar düzeyinde. Şirketin ortalama alış fiyatı ise 76.027 dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin Finansman Yöntemleri ve Risk Tartışmaları

En son yapılan bitcoin alımının finansmanı, 90,5 milyon dolarlık adi hisse satışı ve 78,4 milyon dolar STRC imtiyazlı hisse ihracı aracılığıyla sağlandı. Şirket, son yıllarda bitcoin satın alımlarında hem hisse senedi ihraçlarından hem de farklı finansman araçlarından yararlanıyor.

Bu yaklaşım, piyasa katılımcılarının ilgisini çekiyor. Strategy’nin, kurumsal alanda bitcoin benimsenmesi konusunda öncü bir rol oynadığı savunulurken; bazı kesimler, şirketin piyasa koşulları ile volatil bir varlık arasında kaldığını ve finansman politikalarının risk oluşturabileceğini dile getiriyor.

Bitcoin fiyatı, son dönemde şirketin toplam alış ortalamasının altında seyrediyor. Yaklaşık 68.000 dolarlık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında, şirketin pozisyonunda coin başına ortalama 8.000 dolar negatif fark bulunuyor. Bu durum, toplamda yaklaşık 5,7 milyar dolarlık bir gerçekleşmemiş zarara karşılık geliyor.

Strategy tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, bitcoin’i uzun vadeli rezerv varlığı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Açıklamada,

Şirket, kurumsal hazine yönetimi stratejisinin bir parçası olarak bitcoin pozisyonunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Şirket tarafından ocak ayında yapılan yeni bitcoin alımlarının net kamuya açık şirketler arasındaki toplam yeni alımların yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğu ifade edildi. Kamuya açık şirketler genelinde yaklaşık 1,13 milyon bitcoin tutulurken, bunun önemli bölümü Strategy’nin kontrolünde bulunuyor.

Şirket ayrıca, STRC ve STRF gibi dijital kredi enstrümanlarıyla bilançosunu çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Bu adımlar, şirketin kripto piyasasındaki ağırlığını artırmasına katkı sağlıyor.

Strategy hisseleri ise bu gelişmeler ışığında dalgalı bir görüntü sergiliyor. Şirket hisselerinde salı günü piyasa öncesinde yüzde 3,2’lik düşüş yaşanırken, yıllık bazda değer kaybı yüzde 60’ın üzerinde oldu. Ancak geçtiğimiz cuma günü hisseler yüzde 10’un üzerinde artış gösterdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor

HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor

Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı

2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık

Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı

Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı
Bir Sonraki Yazı Steak ‘n Shake, Bitcoin ile Ödeme Dönemi Sonrası Satışlarında Kuvvetli Artış Yaşadı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’in Uzun Vadeli Yatırımcılarında Piyasa Baskısı Belirginleşiyor
BITCOIN (BTC)
HIVE Digital Technologies Rekor Gelirle AI ve Bitcoin Madenciliğinde Büyümesini Sürdürüyor
Kripto Para
Birleşik Arap Emirlikleri, Bitcoin Yatırımlarında 900 Milyon Doları Aştı
Kripto Para
2022 Ortasına Benziyor ve Kripto Paralarda Ne Olacağı Açık
BITCOIN (BTC)
Lost your password?