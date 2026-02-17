Strategy, Bitcoin Alımlarını Sürdürerek Rezervini 717.131 BTC’ye Çıkardı

Michael Saylor’ın yönetim kurulu başkanı olduğu bitcoin odaklı kurumsal şirket Strategy, geçtiğimiz hafta yeni bir alım gerçekleştirdi. Şirket, toplamda 168,4 milyon dolar karşılığında 2.486 bitcoin daha satın alarak, sahip olduğu bitcoin miktarını 717.131’e yükseltti. Bu miktarla Strategy, küresel çapta en fazla bitcoin tutan kuruluşlar arasında yer alıyor.

İleri Düzey Bitcoin Alım Stratejisi

Strategy, bitcoin biriktirme politikasını uzun süredir sürdüren ve bunu resmi bilançosunda net şekilde yansıtan şirketlerin başında geliyor. Bugüne dek topladığı tüm bitcoin’lerin toplam maliyeti 54,52 milyar dolar düzeyinde. Şirketin ortalama alış fiyatı ise 76.027 dolar seviyesinde bulunuyor.

Şirketin Finansman Yöntemleri ve Risk Tartışmaları

En son yapılan bitcoin alımının finansmanı, 90,5 milyon dolarlık adi hisse satışı ve 78,4 milyon dolar STRC imtiyazlı hisse ihracı aracılığıyla sağlandı. Şirket, son yıllarda bitcoin satın alımlarında hem hisse senedi ihraçlarından hem de farklı finansman araçlarından yararlanıyor.

Bu yaklaşım, piyasa katılımcılarının ilgisini çekiyor. Strategy’nin, kurumsal alanda bitcoin benimsenmesi konusunda öncü bir rol oynadığı savunulurken; bazı kesimler, şirketin piyasa koşulları ile volatil bir varlık arasında kaldığını ve finansman politikalarının risk oluşturabileceğini dile getiriyor.

Bitcoin fiyatı, son dönemde şirketin toplam alış ortalamasının altında seyrediyor. Yaklaşık 68.000 dolarlık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında, şirketin pozisyonunda coin başına ortalama 8.000 dolar negatif fark bulunuyor. Bu durum, toplamda yaklaşık 5,7 milyar dolarlık bir gerçekleşmemiş zarara karşılık geliyor.

Strategy tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, bitcoin’i uzun vadeli rezerv varlığı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Açıklamada,

Şirket, kurumsal hazine yönetimi stratejisinin bir parçası olarak bitcoin pozisyonunu güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

Şirket tarafından ocak ayında yapılan yeni bitcoin alımlarının net kamuya açık şirketler arasındaki toplam yeni alımların yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğu ifade edildi. Kamuya açık şirketler genelinde yaklaşık 1,13 milyon bitcoin tutulurken, bunun önemli bölümü Strategy’nin kontrolünde bulunuyor.

Şirket ayrıca, STRC ve STRF gibi dijital kredi enstrümanlarıyla bilançosunu çeşitlendirmeyi sürdürüyor. Bu adımlar, şirketin kripto piyasasındaki ağırlığını artırmasına katkı sağlıyor.

Strategy hisseleri ise bu gelişmeler ışığında dalgalı bir görüntü sergiliyor. Şirket hisselerinde salı günü piyasa öncesinde yüzde 3,2’lik düşüş yaşanırken, yıllık bazda değer kaybı yüzde 60’ın üzerinde oldu. Ancak geçtiğimiz cuma günü hisseler yüzde 10’un üzerinde artış gösterdi.