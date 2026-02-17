Pump.fun Ekibi, 543 Milyon PUMP Token’ı Zararla Sattı

Solana ağı üzerinde meme coin projelerinin başlatılmasına imkan tanıyan Pump.fun, son günlerde ekibinin yaptığı yüksek miktarlı token satışıyla gündeme geldi. Platformun kontrolündeki bir cüzdan üzerinden 543 milyon PUMP token satılırken, bu satışın yaklaşık yedi ay önce alınan değerle kıyaslandığında ciddi bir zarara işaret ettiği görülüyor. Satış işlemi sırasında elde edilen USDC miktarı 1,2 milyon seviyesinde kalırken, aynı tokenlerin protokol cüzdanından çekildiği dönemde değeri 25 milyon dolardır.

Piyasa Baskısı ve Token Satışının Ardındaki Gelişmeler

Geçmişte agresif token geri alım programlarıyla gündeme gelen platform, bu tür yüksek hacimli satışların etkisiyle ciddi değer kaybı yaşadı. PUMP token, belirgin bir zirveden bu yana yüzde 75’in üzerinde değer kaybına uğradı. Satış işlemini gerçekleştiren cüzdan, halen yaklaşık 3,2 milyar PUMP token bulundurmaya devam ediyor. Ancak pozisyonun bir bölümünün zararına elden çıkarılması, platformda farklı baskıların ortaya çıktığına işaret ediyor.

Token Geri Alımının Sürdürülebilirliği Tartışılıyor

Pump.fun daha önce tüm protokol gelirini kullanarak kendi tokenini destekleme politikasını sürdürüyordu. Toplam gelir 800 milyon doları aşarken, platformun bu yaklaşımının fiyatı dengelemekte yetersiz kaldığı dikkat çekiyor. Son dönemde bazı analizlerde, sadece gelir artışının sistemdeki yapısal sorunları gidermeye yetmediği yönünde görüşler ortaya kondu. Buna rağmen token performansındaki zayıflık sürüyor ve yatırımcılar güven tazelemekte zorlanıyor.

Hukuki Sorunlar ve Platforma Yönelik Eleştiriler

2026 yılı itibarıyla platform kurucuları ciddi bir toplu dava ile karşı karşıya. Dava 500 milyon dolarlık bir talep içeriyor ve kurucuların içeriden bilgiye sahip kişilere ayrıcalık tanıdığı iddia ediliyor. Bu kapsamda sunulan 5 bin iç mesaj, ekibin belirli kişileri kayırdığı yönündeki iddiaları güçlendirdi. Platformda başlatılan tokenlerin ise büyük çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanıyor. Son verilere göre, burada piyasaya sürülen projelerin yüzde 98,6’sı kayda değer bir ilerleme kaydedemiyor. Tüm bu gelişmeler, yatırımcıların platforma olan güvenini zedelerken, topluluğun katılımı da olumsuz etkileniyor.

Pump.fun ile ilişkili bir cüzdan üzerinden gerçekleştirilen son satışla ilgili olarak analistler, büyük token sahiplerinin piyasadan çıkışının token fiyatlarının kısa vadede toparlanmasını engelleyebileceğini ifade etti.

Pump.fun, meme coin’lerin hızlı bir şekilde başlatıldığı platformlar arasında öne çıkarken, son dönemde artan satışlar ve hukuki süreçler ekibin kararlarını da etkiliyor. Token geri alım programının piyasaya etkisi sorgulanırken, uzun vadede daha kalıcı çözümler gerekip gerekmediği tartışılıyor.

Platformun mevcut sorunları, hem token fiyatları hem de katılımcıların güveni açısından dikkatle izleniyor. Yatırımcılar mevcut ortamda gelişmeleri yakından takip ederek pozisyonlarını yeniden değerlendiriyor.